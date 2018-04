Ouverture de la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine le 5 mai

L’ouverture officielle de la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine aura lieu le samedi 5 mai prochain. Pour inaugurer la saison, une activité de fabrication de bombes de semences composées de fleurs de variétés ancestrales est offerte à toute la famille. Les participants pourront repartir avec des bombes à disperser dans leur jardin ou à offrir en cadeau. Les visiteurs auront aussi la chance de voir les deux expositions en cours : Pierre Boucher : Mission Nouvelle-France et Mémoires d’une demeure ancestrale.

Ouverture officielle : 5 mai, de 13 h à 17 h

Expositions 2018

Pierre Boucher : Mission Nouvelle-France

Vous êtes invités à découvrir un personnage historique hors du commun. En effet, Pierre Boucher croit en la Nouvelle-France et l’explore en saisissant les opportunités qu’offre cette terre nouvelle. Il accompagne les missions jésuites en Huronie, il gravit les échelons militaires et administratifs jusqu’à gouverner Trois-Rivières et être anobli, il promeut ce nouveau pays auprès de la mère patrie et y établit une nouvelle seigneurie.

Mémoires d’une demeure ancestrale

Cette exposition propose un survol de l’histoire de l’architecture domestique d’ici et de l’évolution des modes de vie. Une incursion dans l’histoire grâce aux documents d’archives, aux artefacts et à une maison d’exception.

Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le parc De La Broquerie, où l’on trouve la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine, est situé à l’ouest du Vieux-Boucherville. Le site offre aux visiteurs une halte cycliste idéale et un havre de paix dans un décor enchanteur.

Consultez le boucherville.ca/maisonlhlf pour découvrir la programmation complète!

Horaire

Régulier

5 mai au 1er juin et 4 septembre au 8 octobre

Vendredi au dimanche : 13 h à 17 h

Estival

2 juin au 3 septembre

Mardi au dimanche : 10 h à 17 h

Fériés

Ouvert selon l’horaire de la saison

Hors saison

Ouvert sur réservation

Renseignements

314, boul. Marie-Victorin

450 449-8347 • 450 449-8651

maison.lh.lafontaine@boucherville.ca

(Source : Ville de Boucherville)