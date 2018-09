Où seront traités les déchets organiques : Varennes ou Longueuil ?

Les déchets organiques prendront-ils le chemin de Varennes ou celui de Saint-Hubert pour y être recyclés ? Les villes de l’agglomération de Longueuil n’ont pas encore décidé laquelle des deux options présentement sur la table sera retenue; construire une usine de biométhanisation ou donner à contrat ce service à la Société d’économie mixte de l’est de la couronne-sud (SÉMECS), à Varennes. Une décision sera rendue d’ici la fin de l’année.

Initialement, les villes de l’agglomération prévoyaient aller en appel d’offres, en 2018-2019, afin de trouver un gestionnaire responsable de la conception, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien d’une usine de biométhanisation qui aurait été implantée sur un terrain situé sur le boulevard Clairevue, à proximité de l’Agence spatiale canadienne, dans l’arrondissement de Saint-Hubert. Or, l’option de donner à contrat la transformation des résidus alimentaires et verts à la Société d’économie mixte de l’est de la couronne-sud (SÉMECS), à Varennes, est depuis quelques mois sérieusement envisagée. La SÉMECS est détenue aux deux tiers par les MRC de la Vallée-du-Richelieu, Marguerite-D’Youville et Rouville, et le tiers restant est la propriété de Biogaz EG, un consortium formé par Ethanol Greenfield, qui achètera le gaz produit par l’usine, et Groupe Valorrr.

« Nous analysons les coûts et les bénéfices de cette option », mentionne le porte-parole de la Ville de Longueuil, Louis-Pascal Cyr. À noter que le maire de Boucherville, Jean Martel, s’est déjà prononcé en faveur de l’usine de biométhanisation de Varennes.

Le centre de biométhanisation appartenant à la SÉMECS est déjà opérationnel. Il traite les résidus provenant de 27 municipalités issues des trois MRC, dont la population globale regroupe environ 235 000 personnes. « S’il devait obtenir le contrat des villes de l’agglomération, il devra agrandir son usine.»

Le conseil de l’agglomération doit rendre sa décision bientôt, car elle a jusqu’au 1er janvier 2023 pour bénéficier des subventions gouvernementales.