Opération paniers de Noël au comité d’entraide de Boucherville

Des équipes de bénévoles se sont relayées cette semaine au sous-sol de l’église Saint-Sébastien afin de préparer les traditionnels paniers de Noël qui seront distribués samedi, à l’avant-veille du 25 décembre. Ces personnes de différents groupe d’âge, depuis des élèves du secondaire jusqu’à des retraités septuagénaires, se sont retroussées les manches pour préparer des centaines de boîtes de denrées remises à des familles dont la situation financière est précaire. « Nous prévoyons livrer environ 190 paniers variant entre huit et 10 boîtes chacun, selon la grosseur des familles, ce qui inclut des gens seuls, des couples et des familles. Nous fournissons aussi des cadeaux aux enfants âgés de 0 à 12 ans », précise Jocelyne Petit, présidente du C.E.B. et coordonnatrice responsable de cet organisme sociocommunautaire.

Le comité d’entraide tient cette activité à chaque année pour répondre aux demandes des personnes dans le besoin à Boucherville. La moitié des denrées contenues dans les paniers de Noël proviennent de la tournée de porte à porte effectuée lors de la guignolée paroissiale dans les différents quartiers de la ville. Les dons en espèces recueillis lors de cet appel à la générosité servent à acheter les produits complémentaires qui compléteront les boîtes d’aliments.

Cette année, les employés de 43 entreprises établies dans le parc industriel ont également fait leur part en apportant des provisions de toutes sortes pour les paniers de Noël. « Ce fut un énorme succès; nous tenons à les remercier et nous désirons également dire merci à la population de Boucherville pour sa générosité lors de la guignolée », souligne au passage Mme Petit.

Lors de la Guignolée des médias de la Rive-Sud, le noyau dur du comité d’entraide, c’est-à-dire une vingtaine de bénévoles, s’est impliqué en remettant les dossards et les boîtes de cueillette de dons aux personnes qui sollicitaient les automobilistes sur les coins de rue attitrés pour cette opération d’envergure. Parmi le groupe, un certain nombre était directement installé aux abords des voies publiques à faire appel à la générosité du public.

Un vaste mouvement de solidarité s’est mis en branle une fois de plus cette année pour aider les moins bien nantis de la société à passer une période des fêtes plus heureuse.

Le comité d’entraide de Boucherville apporte son aide à chaque mois à une vingtaine de familles en plus de soutenir des citoyens aux prises avec des maladies graves. « Nous faisons de plus en plus de cas de dépannage ponctuels; on nous sollicite davantage pour des urgences », ajoute Mme Petit.

L’organisme apprécie au plus haut point la généreuse contribution de nombreux donateurs : employés d’une institution financière, élèves de l’école Antoine-Girouard et de l’école secondaire de Mortagne de même que les nombreux bénévoles provenant des établissements scolaires et des entreprises qui s’impliquent dans cette cause dont ceux provenant du CABB. « Nous tenons à tous les remercier sincèrement pour leur apport », termine la présidente du CEB.