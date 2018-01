Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud a réalisé 1456 raccompagnements en décembre

L’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud a effectué son dernier raccompagnement de la campagne 2017 aux petites heures du matin le 1er janvier 2018. Ses 1445 bénévoles et 336 équipes auront permis de compléter 1456 raccompagnements pendant le mois de décembre. Cette tradition du temps des fêtes a atteint son apogée le soir du 22 décembre, alors que 151 automobilistes en état de facultés affaiblies ont été raccompagnés par 39 équipes de bénévoles. Au cours de cette campagne, les équipes de raccompagnement de la région auront parcouru collectivement près de 63 000 kilomètres.

« Nous sommes très fiers du travail colossal accompli par nos nombreux bénévoles, a déclaré Dany Dolan, président du club de natation Hippocampe, maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Longueuil‐Rive‐Sud. Nous comptons sur des gens d’un professionnalisme exemplaire, dont une quinzaine ayant œuvré à la centrale ou sur la route lors de 10 soirées ou plus. » Le comité organisateur est aussi ravi de constater que les nouveaux bénévoles proviennent en majorité du groupe des 20‐29 ans, ce qui est très encourageant pour assurer l’avenir de l’Opération Nez rouge.

La générosité hors‐pair des partenaires régionaux et l’appui indispensable des partenaires provinciaux, dont Desjardins et la Société de l’assurance automobile du Québec, ont permis la mise sur pied cette campagne 2017. L’Opération Nez rouge Longueuil‐Rive‐Sud remettra ainsi à trois organismes bénéficiaires, soit les clubs de

natation Hippocampe de Saint‐Hubert, Mustang de Boucherville et Élite de Longueuil, la totalité des 32 303$ recueillis sous forme de dons de la part des automobilistes raccompagnés.

De plus, l’Opération Nez rouge Longueuil‐Rive‐Sud s’est associée à nouveau à Éduc’Alcool et au Service de police de l’agglomération de Longueuil, pour mettre en place la Tournée Party sans Déraper dans la région. Des bénévoles et agents de police ont visité 13 écoles secondaires et établissements post‐secondaires cette année pour tenir un kiosque d’information ou des conférences préventives sur la consommation et la sécurité routière. Ces activités ont permis de sensibiliser la prochaine génération de conducteurs en rejoignant 1295 jeunes de 16 à 21 ans.

L’Opération Nez rouge Longueuil‐Rive‐Sud sera au rendez‐vous dès le 30 novembre 2018 pour lancer sa prochaine campagne.