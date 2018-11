Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu: à Saint-Amable et Sainte-Julie le numéro à retenir est le 450 467-4011

Crédit photo : ONR

Il arrive parfois qu’on prenne part à un party de Noël et, malgré nos bonnes intentions, on se laisse emporter par le plaisir et on consomme un peu, pas mal plus que ce que l’on avait prévu au départ. Pas grave : dans le temps des Fêtes, les films de Noël finissent toujours bien et pour que votre histoire se termine sur une bonne note elle aussi, vous n’avez qu’à appeler un parent, un ami, un taxi ou, bien sûr, Opération Nez rouge!

À ce sujet, la 26e campagne d’Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu offrira ses services du 30 novembre au 31 décembre prochain alors que près de 250 bénévoles de la région viendront vous aider pour que votre soirée se conclue en beauté.

Pour une 14e année consécutive, le Club optimiste de McMasterville est le maître d’œuvre de cet événement annuel alors que le coordonateur de ce service de raccompagnement est encore une fois Daniel Doucet. L’Opération Nez rouge sera en fonction le 30 novembre, ainsi que les 1er, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 et 31 décembre.

Dans la vallée du Richelieu, Opération Nez rouge couvre le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Beloeil, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Amable, ainsi que Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Les responsables de l’Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu vous suggèrent donc de planifier votre retour à la maison en composant le 450 467-4011 ou le 1 866-DESJARDINS. Pour ceux qui sont intéressés à participer à cette campagne, il suffit de compléter le formulaire disponible dans les Caisses Desjardins du territoire ou en vous rendant sur le site: operationnezrouge.com et choisir l’onglet Devenir bénévole.

Il est à noter que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a rappelé que l’Opération Nez rouge est l’un des facteurs qui ont permis de changer les mentalités par rapport aux habitudes de conduite avec les facultés affaiblies. À preuve, au début des années 1980, on déplorait plus de 800 décès sur les routes du Québec annuellement, alors qu’on en compte quatre fois moins de nos jours.