Opération Nez rouge Contrecoeur reprend la route pour une 20e édition d’affilée!

Une tradition du temps des Fêtes se met en branle pour une 20e année consécutive alors qu’Opération Nez rouge Contrecoeur et ses bénévoles reprendront bientôt la route et offriront le service de raccompagnement aux citoyens des municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Varennes ainsi que Verchères. La campagne 2017 se déroulera dans la région sous la présidence d’honneur d’Alain Claude, président du Club de golf Verchères.

« Tout au long de l’année et spécialement lors de la période des Fêtes, l’alcool au volant est responsable de nombreux décès sur les routes, rappelle le président d’honneur. Souvent, il en faut peu pour éviter ces événements malheureux. Un simple appel peut faire la différence afin de garder nos êtres chers en vie. Un simple petit geste… »

« L’alcool au volant fait plusieurs victimes. Au-delà de la personne qui décide de conduire avec les facultés affaiblies, il y a les conjoints, les enfants, les parents, les frères, les sœurs et les amis. Tous sont victimes. Tous en sont bouleversés », a-t-il ajouté.

Les bénévoles se regrouperont une fois de plus dans deux centrales, l’une au 368, rue Chabot à Contrecoeur et l’autre chez Chaput Automobiles de Varennes, soit au 2 500, route Marie-Victorin. La présidente pour une 14e année d’affilée, Nicole Coulombe, a rappelé que tous les profits de cette grande campagne seront remis au Club optimiste de Contrecoeur qui a pour mission d’aider les jeunes de la communauté.

L’an dernier, près de 130 bénévoles d’Opération Nez rouge Contrecoeur, dont le député de Verchères, Stéphane Bergeron, ont effectué les précieux raccompagnements. Il est à noter que, pour ceux qui sont intéressés à participer à cette campagne, il suffit de compléter le formulaire disponible sur le site Internet national, wwwoperationnezrouge.com, dans la section Bénévoles ou, pour plus d’information, composer le 450 587-2611.

Les dates à retenir en décembre cette année dans la région sont : les 1er et 2, 8 et 9, 15 et 16, du 20 au 23 et du 27 au 30 décembre, de 21 h à 3 h du matin. Quant au numéro de téléphone, c’est toujours le même : 450 587-2611.

Vous pouvez également suivre la campagne sur Facebook à : Opération Nez rouge Contrecoeur.