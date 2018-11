Opération Nez rouge Contrecœur offrira ses services dès le 30 novembre

Il y a beaucoup de traditions durant le temps des Fêtes et l’une de celles-ci mérite qu’on lui lève notre chapeau (ou notre tuque!), car une fois de plus, les bénévoles de l’Opération Nez rouge Contrecœur offriront leur service de raccompagnement sous la direction de Nicole Coulombe, qui a passé plus de 20 années à se dévouer pour cette bonne cause.

La responsable a rappelé que ses équipes reprendront la route le 30 novembre et 1er décembre, ainsi les 7 et 8; 14 et 15; 20, 21, 22 et 23; 27, 28, 29 et 30 décembre prochain. Cette 21e campagne qui a pour thème : Opération Nez rouge « La meilleure idée de la soirée! », se déroulera sous la présidence de Lucas Haddad, copropriétaire de la compagnie Dômeplex, alors que le Club optimiste de Contrecœur sera à nouveau le maître d’œuvre de l’activité.

Les bénévoles se regrouperont une fois de plus dans deux centrales, l’une située au 368, rue Chabot à Contrecoeur et l’autre chez Chaput Automobiles de Varennes, soit au 2 500, route Marie-Victorin. L’an dernier, près de 130 bénévoles d’Opération Nez rouge Contrecoeur ont permis à ceux qui le désiraient de rentrer chez eux en toute sécurité.

Le numéro à retenir est le 450 587-2611 et la responsable souligne que le temps d’attente est court. Il est à noter que le service est offert de 21 h à 3 h du matin, sur le territoire qui couvre les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Verchères et Varennes.

Les bénévoles toujours bienvenus!

L’organisation accueille les bénévoles à bras ouverts et ceux qui veulent donner un coup de main sont les bienvenus. Ceux qui souhaiteraient participer à cette campagne, peuvent aller sur le site Web national au www.operationnezrouge.com, dans la section « Bénévoles » et choisir la région « Contrecœur ». Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez également composer le numéro de la centrale, soit le 450 587-2611.

Il est à noter que la tournée Party sans déraper mettra encore une fois l’accent sur le fait qu’il est possible de s’amuser et de passer une bonne soirée sans abuser de l’alcool. La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent et des intervenants de l’Opération Nez rouge Contrecœur uniront leurs forces pour sensibiliser les étudiants du Collège Saint-Paul, de l’école secondaire le Carrefour à Varennes et ceux de l’éducation aux adultes aux impacts de la conduite avec les facultés affaiblies et de la consommation abusive.

En terminant, prenez note qu’il est possible également de suivre la campagne sur Facebook à : Opération Nez rouge Contrecoeur.

35 ans et toujours pertinent

Le service de raccompagnement de l’Opération Nez rouge n’a cessé de gagner en popularité et en maturité depuis sa naissance en 1984. Cette année-là, 260 bénévoles ont raccompagné 463 personnes. Aujourd’hui, ce service est présent dans 102 communautés de 7 provinces canadiennes et mobilise annuellement plus de 50 000 bénévoles qui reconduisent chez eux quelque 70 000 Canadiens.

« Nous prenons le temps de regarder en arrière pour nos 35 ans et de poser un regard sur nos accomplissements. Mais surtout, nous sommes conscients de la pertinence de l’Opération Nez rouge dans le contexte actuel. Le service sera donc au rendez-vous pour raccompagner les gens en toute sécurité durant le temps des Fêtes, dès le 30 novembre prochain », mentionne Jean-Marie De Koninck, président fondateur de l’Opération Nez rouge.

L’application mobile Nez rouge : en constante évolution

Bonifiée chaque année pour faciliter l’expérience des nombreux bénévoles, l’application mobile Nez rouge activée par Desjardins offrira une nouvelle fonctionnalité test qui pourra être utilisée dans plusieurs régions. En effet, les équipes de raccompagnement pourront recevoir leurs demandes de transport grâce à des notifications envoyées par le biais de l’application mobile. Au déploiement de ce projet pilote s’ajoute le retour d’options fort appréciées : la transmission mobile du formulaire d’inscription des bénévoles ainsi que la géolocalisation, qui permet d’appeler la centrale la plus près et de connaître le temps d’attente.