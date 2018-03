Opération Enfant Soleil distribue 130 831 $ à des organismes de la région

Comme il le fait à chaque printemps, l’organisme Opération Enfant Soleil effectue une tournée du Québec afin de remettre des dons qui permettent d’offrir de meilleurs soins aux enfants. Les porte-paroles Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau étaient de passage à l’Hôpital Pierre-Boucher la semaine dernière afin de faire connaître les montants attribués aux organismes récipiendaires de la Montérégie. Les sommes les plus imposantes ont été versées à l’Hôpital Charles-Lemoyne, soit 13 709 $, l’Institut Nazareth et Louis-Braille, 7610 $ et l’Hôpital Pierre-Boucher, 56 564 $. Dans le cas de cet établissement,le montant obtenu servira à l’acquisition de trois moniteurs cardio-respiratoires qui assurent un suivi et une surveillance plus adéquate et plus efficace de l’oxygénothérapie ainsi que de cinq pousse-seringues et de deux chauffe-laits. Depuis 2011, Opération Enfant Soleil a remis 284 207 $ à cet hôpital.

À l’Hôpital Charles-Lemoyne, l’octroi accordé permettra d’ajouter aux équipements un chariot pédiatrique de réanimation et une table d’examen pédiatrique avec balance intégrée, appareils utilisés pour assurer un meilleur suivi chez l’enfant, ainsi que de deux tire-laits électriques. Depuis 1996, l’organisme a versé 206 552 $ à ce centre.

Sur le plan local, le CPE de Boucherville a reçu 2735 $ pour l’achat d’un babimodule, d’un tapis de réception, de cerceaux, d’ensembles de rubans rythmiques, de parcours d’équilibre, et d’autres articles. En plus de faire bouger les enfants, ces différents équipements favoriseront le développement de l’équilibre, la coordination, la force musculaire et la créativité.

Pour sa part, le CPE Ses Amis a eu droit à un montant forfaitaire de 4599 $ pour aménager une butte à glisser qui permettra aux enfants de bouger, tout en acquérant des habiletés motrices, intellectuelles, affectives et sociales.

Un garçonnet de huit ans, Caleb McConkey, 8 ans, a été désigné l’Enfant Soleil de la Montérégie. Trois jours après sa naissance, ses parents ont appris qu’il était atteint de la tétralogie de Fallot, une quadruple malformation cardiaque. Caleb a été opéré à cœur ouvert très tôt dans la vie. Vers l’âge de deux ans, on lui a découvert un syndrome de Di George, une atteinte génétique qui explique ses ennuis de santé. Papa et maman ont alors déployé des trésors d’imagination pour lui dispenser les soins essentiels à sa condition. Sa persévérance lui a permis de surmonter beaucoup d’embûches et il fait face avec courage aux aléas de sa maladie.

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 17 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.