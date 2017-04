Opération balayage des rues du 3 au 12 mai à Contrecoeur

Crédit photo : Archives

Des contraintes opérationnelles et des conditions météorologiques défavorables forcent la compagnie d’entretien à reporter de quelques jours cette opération de nettoyage. Le balayage des rues sur tout le territoire de Contrecœur devrait débuter le 3 mai et s’échelonner jusqu’au 12 mai.

La Ville procède au balayage des rues afin de ramasser les particules, la poussière et le gravier qui se sont accumulés en bordure de rue au cours de l’hiver. Cependant, nous rappelons aux résidentes et résidents de ne pas racler ou souffler les feuilles, le gazon coupé ou tout autre débris sur la chaussée et d’en faire des monticules puisque l’équipement n’est pas adapté pour les ramasser.

Évitez de vous stationner dans les rues lors du balayage : les véhicules stationnés dans la rue empêchent le balayage. Donc, durant toute la journée des opérations nettoyage, nous vous prions de ne pas laisser votre véhicule dans la rue.

Si vous croyez qu’une rue a été oubliée, communiquez avec le secrétariat du garage municipal, au 450 587-5901, poste 218.