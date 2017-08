Onze matchs Entr’Amis en marge de la Surboum de soccer à Boucherville

Des équipes des Abymes, de Kingston, de Trois-Rivières et de Repentigny ont disputé des matchs amicaux contre des joueurs de Boucherville la fin de semaine des 19 et 20 août, en marge de la Surboum annuelle. Ces visiteurs – des garçons de 14-15 ans et des filles de 15-16 ans – ont joué au total 11 parties soit au parc Pierre-Laporte au parc des Gouverneurs. La formule Entr’Amis, adaptée pour l’occasion, voulait qu’on ne tienne pas compte des pointages enregistrés, ce qui n’a pas empêché les participants de donner le meilleur d’eux-mêmes et de faire preuve d’une certaine fougue. Chose certaine, le plaisir était au rendez-vous!

L’ex-directeur du Club soccer Boucherville, Gilles Vaillancourt, a été l’instigateur de ce tournoi amical qu’il a soumis à la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville. Lors d’un voyage en Guadeloupe avec quelques membres de la commission des échanges en décembre dernier, il avait discuté avec les autorités des Abymes d’organiser cette rencontre entre les jeunes des différentes villes. L’idée leur a souri et s’est concrétisée. Les adolescents abymiens ont été hébergés chez les familles des joueurs de Boucherville.

Les visiteurs ont ainsi tissé des liens d’amitié avec leurs hôtes et élargi leurs horizons en participant aux différentes activités qui ont été organisées à leur intention. Un des beaux moments aura été leur participation en groupe à un barbecue organisé dans la cour d’un couple de parents hôtes auquel une soixantaine de personnes étaient conviées.

Comme les matchs de soccer ont connu un franc succès, les entraîneurs réfléchissent à l’idée qu’il y ait une suite aux nouveaux liens qui se sont établis. Pour l’heure, le tout demeure embryonnaire et reste à définir de façon plus concrète.