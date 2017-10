Olivier Tremblay sera candidat indépendant dans le district 2 à Boucherville

Arrivé à Boucherville en 1998, Olivier Tremblay habite la municipalité depuis bientôt 20 ans. « Ma ville me rend fier et me tient à cœur. J’aime la voir rayonner et être une référence pour les autres municipalités. C’est stimulant de voir les nombreux projets qui ont été réalisés durant toutes ces années », affirme-t-il.

« Étant diplômé du HEC et comptable professionnel agréé (CPA) depuis 5 ans, une question me vient souvent en tête : Est-ce que les contribuables en ont réellement pour leur argent? Je souhaite offrir plus de transparence dans la gestion des fonds publics par l’administration municipale, en amenant un regard analytique et impartial.

Directeur financier en entreprise et nouvellement courtier hypothécaire, je suis cartésien et habile avec les chiffres, tout en étant à l’écoute des besoins de mes clients. Ce sont ces capacités que je souhaite mettre au service des citoyens dans le cadre de mon rôle de conseiller municipal.

Je souhaite travailler en collaboration avec le maire et les autres conseillers municipaux qui seront élus par la population, sans toutefois avoir de comptes à rendre en raison d’une allégeance à un parti. Ceci me permettra de remplir un seul et unique mandat : représenter les intérêts des résidents du District 2 et de l’ensemble des citoyens de Boucherville.

J’espère obtenir la confiance des résidents du District 2 afin de représenter leurs intérêts au sein du conseil municipal. »