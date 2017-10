Offre d’emploi: personnel électoral recherché à Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

La Municipalité de Saint-Amable est actuellement à la recherche de personnes âgées d’au moins 18 ans afin de pourvoir sa liste de personnel électoral en vue de l’élection municipale du 5 novembre 2017 et du vote par anticipation du 29 octobre 2017. Les postes à pourvoir sont : scrutateur, secrétaire de bureau de vote, préposé à l’information et au maintien de l’ordre et membre d’une table de vérification de l’identité de l’électeur.

Pour postuler, les personnes intéressées doivent compléter le formulaire disponible sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Amable www.st-amable.qc.ca et le retourner par courriel à ville@st-amable.qc.ca, au plus tard le mercredi 18 octobre 2017. Des formulaires imprimés sont aussi disponibles à l’Hôtel de ville de Saint-Amable, situé au 575, rue Principale.

Les candidatures feront l’objet d’une évaluation par la présidente d’élection qui attribuera les postes selon les critères établis. Les personnes sélectionnées devront suivre une formation obligatoire rémunérée.