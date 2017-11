Des oeuvres d’enfants des camps de jour exposées à la galerie lez’arts

Du 11 décembre au 21 janvier 2018, la galerie lez’arts accueille l’exposition intitulée À quoi rêves-tu? réalisée par des jeunes ayant fréquenté le camp de jour de la Ville de Boucherville cet été.

L’exposition

Dans le cadre d’une médiation culturelle à laquelle ils ont participé au Café centre d’art en compagnie de l’artiste Linda Salmeri, les enfants ont pris part à un atelier de création en s’inspirant de sa pratique artistique qui aborde entre autres le souvenir.

Les participants du premier groupe ont tracé une partie de leur corps sur un carton et ont peinturé à l’intérieur de celui-ci, des éléments reliés à leurs souvenirs ou à leurs rêves. Le deuxième groupe a suivi la même démarche, mais a pour sa part peint sur une boule de styromousse, celle-ci représentant leur tête. Ils ont ainsi exploré leur identité tout en s’inspirant du style éclectique et de l’univers unique créé par l’accumulation d’éléments qui définissent les œuvres de Linda Salmeri.

Venez admirer leurs créations!

À propos de l’artiste

Artiste bouchervilloise, Linda Salmeri a présenté l’exposition intitulée #Trocadero #rose-citron #le souvenir #d’unemémoiredécomposée du 29 juin au 17 septembre dernier à la galerie du Café centre d’art. C’est suite à la visite de cette exposition que les enfants de deux groupes du camp de jour de la Ville de Boucherville ont pu créer en compagnie de l’artiste.

Le travail de Linda Salmeri prend ancrage dans le langage numérique et se développe à partir d’une iconographie qui découle des médiums photographiques, télévisuels et informatiques. Le pop art, la peinture à numéro et les images de Walt Disney ont nourri l’enfance et marqué l’imaginaire de l’artiste. Désirant offrir une expérience visuelle où s’entremêlent ses souvenirs et des images de la culture populaire liées à l’univers de son enfance, l’artiste cherche à créer un dialogue entre la mémoire, l’espace pictural et l’univers du virtuel.

Linda Salmeri est une artiste à surveiller!

Un aperçu de la galerie lez’arts

Inaugurée en novembre 2012, cette galerie a pour mission de faire vivre une expérience d’exposition professionnelle aux enfants de 5 à 12 ans.

(Source : Ville de Boucherville)