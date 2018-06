Des oeuvres de Jean-Louis Mireault exposées au bureau de circonscription de Stéphane Bergeron

Crédit photo : Courtoisie

De nombreuses œuvres du réputé peintre sur soie Jean-Louis Mireault orneront les murs et enjoliveront les espaces communs du bureau de circonscription du député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, et ce, jusqu’au 9 août prochain.

Depuis maintenant 40 ans, Jean-Louis Mireault ne cesse de peaufiner la technique de peinture sur soie qu’il affectionne et qu’il a largement contribué à faire connaître mondialement. Au fil de son cheminement artistique, il a notamment perfectionné le serti à la gutta noire, un trait distinctif de son style si particulier. C’est ainsi qu’il explore sans cesse de nouveaux procédés sur soie, qui l’amènent à de nouvelles créations inédites, tout en modulant ses sujets au gré de ses expériences personnelles.

Selon lui, la peinture sur soie gagne à être encore davantage connue. «Je considère la technique de peinture sur soie comme une forme noble d’art. J’ai choisi la soie, car cette matière reflète avec brillance la palette joyeuse qui me caractérise. Depuis l’an 2000, je produis également des vêtements en soie, des pièces uniques qui enrichissent ma production artistique. En outre, je donne des cours et des conférences sur la soie et la technique de peinture sur soie, en plus de faire des démonstrations de peinture sur soie», précise monsieur Mireault.

Depuis le début de sa carrière, ce lauréat du prestigieux Prix France-Québec 2007 en métiers d’art a participé à de nombreux événements au Québec comme en Europe, notamment au Festival de peinture sur soie de la Société Aubijoux au Chambon-sur-Lignon, de même qu’à Brunoy et à Guidel en Bretagne. Il s’est vu décerner plusieurs médailles et distinctions, entre autres, du Cercle des artistes et sculpteurs du Québec et dans des concours internationaux. Il est l’un des 12 peintres sur soie à avoir reçu le titre honorifique de «Master Silk Painter», décerné par la Silk Painters International. Ces nombreuses reconnaissances témoignent du fait que sa réputation déborde largement les frontières du Québec.

«Nous sommes très honorés qu’il ait accepté d’exposer au bureau de circonscription. Jean-Louis Mireault est l’une des plus grandes fiertés de Verchères et je ne doute pas que les gens seront nombreux à vouloir venir admirer ce petit échantillon de son immense talent et de sa prolifique production qu’il a si gentiment accepté de nous confier. Et nous, qui travaillons dans ces murs, ne serons assurément pas perdants au change, puisque ses toiles colorées et si évocatrices égaieront notre quotidien pendant quelques mois», de déclarer Stéphane Bergeron.

Signalons que le bureau du député de Verchères est situé au 1625 boulevard Lionel-Boulet, local 103, à Varennes, et qu’il sera fermé pendant la période des vacances de la construction, soit du 23 juillet au 3 août inclusivement. Ne perdez donc pas de temps pour venir admirer cette magnifique exposition!