Une occasion de s’initier à la pêche blanche pour toute la famille à Contrecoeur

Crédit photo : Québec authentique

Le Comité ZIP des Seigneuries et l’Association de Chasse et Pêche de Contrecoeur accueilleront le 18 février prochain au 6440, Marie-Victorin à Contrecoeur

dès 10h les enfants et leurs familles pour une journée d’initiation à la pêche blanche. Cette activité

se tiendra lors du Festival de la brimbale. Il s’agit d’une édition toute spéciale puisque l’évènement

de cette année s’inscrit dans le cadre de la programmation du 350e anniversaire de Contrecoeur.

Plusieurs surprises seront au menu dans le cadre de cette fin de semaine riche en activités pour

toute la famille.

Programmation de la journée du 18 février :

10h à 12h : Chasse aux trésors à travers un authentique village de pêche.

12h à 12h45 : Diner hot-dogs en collaboration avec le Club Optimiste.

12h45 à 16h : Activité Pêche en herbe. Cette activité permettra d’initier une centaine de jeunes

pêcheurs de moins de 18 ans. Sous forme d’ateliers d’une trentaine de minutes chacun, les

enfants devront «graduer» de ces 4 stations-ateliers afin d’obtenir un certificat Pêche en herbe qui

leurs tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’ils atteignent 18 ans. Les ateliers parleront

entre-autres de la biologie du poisson, de la protection des habitats, des techniques de pêches, de

la règlementation et des modèles de brimbales. Deux guides de pêche professionnels connus du

milieu, dont Marc Thorpe, seront présents pour enseigner aux jeunes leur passion.

Les places sont limitées !! Les jeunes de 9 à 12 ans désirant s’initier à la pêche peuvent s’inscrire

à l’avance auprès du Comité ZIP des Seigneuries en contactant Ophélie Drevet au (450) 713-

0887. L’inscription le jour même sera aussi ouverte entre 10h et 12h30 à tous les moins de 18 ans.

Pour le grand public, des trous et des brimbales seront à disposition afin de tester ce sport hivernal.

Des pêcheurs seront sur place pour leur montrer les techniques et comment obtenir un bon succès

de pêche. Les personnes intéressées pourront aussi participer à la formation sur la pêche, la

réglementation ainsi que sur l’habitat et la biologie du poisson. Un kiosque permettra d’en

apprendre plus sur l’état de santé du fleuve, la pêche sur glace dans le secteur et les moyens de

protéger les richesses environnementales entourant Contrecoeur.

À la fin de la journée, les participants seront éligibles à plusieurs prix de présences tels que des

cannes à pêches, des brimballes, des leurres, etc.

La collaboration entre le comité ZIP des Seigneuries et l’Association chasse et pêche de

Contrecoeur depuis de nombreuses années permet de donner une expérience complète à

l’ensemble des participants.

Cette journée bénéficie d’un soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

(MFFP) rendu possible grâce aux revenus issus de la vente des permis de chasse, de pêche et de

piégeage au Québec. Pêche en herbe, initié par la Fondation de la faune du Québec, reçoit la

collaboration du MFFP, et le soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire.

L’activité de pêche blanche ne pourrait se réaliser sans le support du Club Optimiste de Contrecoeur, de la ville de Contrecoeur, de la Corporation des fêtes du 350e anniversaires de Contrecoeur, d’ArcelorMittal, de Rapala et des nombreuses entreprises locales et bénévoles qui contribuent en temps et en matériel année après année.

À propos

Le comité ZIP des Seigneuries est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de soutenir, par la concertation régionale, des actions visant la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des ressources et usages liés au fleuve Saint-Laurent et ce, dans une perspective de développement durable.

L’Association de Chasse et Pêche de Contrecoeur est un organisme sans but lucratif qui exploite notamment le site de pêche blanche à Contrecoeur au parc Joseph-É.-Chaput.

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution des 1 315 000 chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de détenteurs de la carte Nature VISA Desjardins et des nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 25 ans plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.