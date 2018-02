Nouvelles lignes d’autobus à Boucherville et à Longueuil à compter du 2 avril

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est heureux d’annoncer l’ajout de deux nouvelles lignes sur son réseau dès le 2 avril prochain, permettant d’améliorer la desserte de la gare Longueuil-Saint-Hubert et l’accès au métro Longueuil à partir de Boucherville.

La ligne 161 partira du stationnement incitatif de Mortagne et empruntera les boulevards Jacques-Cartier et Roland- Therrien pour accéder au terminus Longueuil via la route 132 et la bretelle 132/134. La nouvelle ligne 22 partira de la rue Joyal à Longueuil et empruntera les boulevards Jacques- Cartier, Béliveau, Roberval et Vauquelin jusqu’au chemin Chambly pour finalement terminer sa route près de la gare Longueuil-Saint-Hubert, sur la route de l’Aéroport. Ainsi, les clientèles de Boucherville et de Longueuil disposeront non seulement d’un nouveau lien vers le métro, mais aussi vers le Cégep Édouard-Montpetit.

«Ces ajouts se font dans le souci de pallier les problèmes de congestion actuels et à venir aux abords de la gare Longueuil-Saint-Hubert et du secteur de la route 132 et de l’A-20 avec les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine. Nous sommes convaincus que ces nouvelles lignes sauront répondre aux besoins de notre clientèle. Voici également une belle occasion pour les automobilistes de délaisser leur voiture et d’adopter le transport en commun», a souligné Pierre Brodeur, président du RTL.

La ligne 161 fera 16 départs en période de pointe du matin et 17 en période de pointe de l’après-midi. La ligne 22 en fera 8 le matin et 8 l’après-midi. D’autres améliorations seront apportées sur différentes lignes dès le 2 avril, notamment un ajout de service sur la ligne 85 à Boucherville. Vous retrouverez tous les changements dans la section Avis à la clientèle du site internet du RTL dès la mi-mars.

Ces ajouts de service sont possibles grâce à la contribution financière du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le cadre des mesures d’atténuation de Mobilité Montréal.

(Source : RTL)