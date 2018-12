Nouvelle unité de court séjour en médecine spécialisée à l’Hôpital Charles-Le Moyne

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre a récemment procédé à l’ouverture d’une unité de court séjour (UCS) de 25 lits en médecine spécialisée à l’Hôpital Charles-Le Moyne. Il s’agit d’un projet novateur qui offre un environnement de soins moderne et mieux adapté aux patients dont la durée d’hospitalisation est évaluée à moins de 72 heures.

L’UCS est une construction toute neuve située à l’extrémité ouest de l’hôpital. Elle accueille des patients dont l’état de santé nécessite une prise en charge rapide et une investigation approfondie. Ceux-ci sont soignés par une équipe de médecins spécialistes et de professionnels de la santé. La majorité des patients qui y sont hospitalisés retournent à la maison à la fin de leur séjour. Les autres peuvent être transférés dans une unité régulière, si leur état de santé requiert une prolongation de leur hospitalisation.

Grâce à un accès aux soins et services coordonné de façon optimale entre l’ensemble des professionnels et les différents plateaux techniques tels la radiologie, le laboratoire de cardiologie, l’endoscopie, etc., les patients ont accès plus rapidement à un diagnostic, au choix d’un traitement approprié et à son suivi.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce concept d’unité de soins qui permet de mieux répondre aux besoins grandissants de notre population qui se présente à l’urgence », affirme Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre.

Conçue selon les normes et les meilleures pratiques du milieu hospitalier, l’unité de court séjour offre à la clientèle un milieu de soins chaleureux et sécuritaire. Elle joue un rôle différent de l’unité d’hospitalisation brève, située près de l’urgence, qui accueille pour sa part des patients dont l’état de santé nécessite une investigation et/ou un traitement rapide de 24 h à 48 h.

(Source : CISSS Montérégie-Centre)