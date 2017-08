Une nouvelle traverse piétonne dans le quartier du Vieux-Longueuil

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

La Ville de Longueuil installera une nouvelle traverse piétonne d’ici la rentrée scolaire afin de faciliter le passage des piétons sur la rue Saint-Laurent à l’angle de la rue Gardenville. Cette nouvelle traverse, qui respecte l’ensemble des critères de sécurité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, est située sur le trajet du corridor scolaire et sera la toute première de Longueuil à être dotée de panneaux lumineux alimentés par énergie solaire.

« La sécurité des piétons constitue une priorité à Longueuil et s’inscrit dans notre volonté d’améliorer de façon continue la sécurité en milieu urbain, tout en favorisant les déplacements actifs et les saines habitudes de vie. Nous avons entendu les citoyens du quartier qui nous ont dit qu’une traverse dans le secteur était nécessaire pour sécuriser le passage des piétons. De plus, nous faisons mieux en améliorant la visibilité de notre signalisation », a déclaré la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

Cette signalisation s’ajoute à ce qui a été fait ces derniers mois pour permettre une meilleure cohabitation entre les piétons et les automobilistes sur la rue Saint-Laurent, notamment des balises rappelant la limite de vitesse de 40 km/h au centre de la chaussée. De plus, Mme St-Hilaire en profite également pour inviter les citoyens de Longueuil cet automne à une soirée d’information et d’échanges concernant la mobilité active, dont la sécurité des piétons.

« Longueuil ne ménage aucun effort afin d’être un milieu de vie qui fait la promotion des saines habitudes de vie, notamment en ce qui concerne les déplacements. En plus d’en tenir compte dans nos nouveaux aménagements publics, nous venons d’ajouter le mandat de la mobilité active à nos spécialistes de la circulation qui seront dorénavant au cœur de l’exécution des travaux au sein de la direction du génie. J’invite la population à venir échanger avec eux cet automne afin de pouvoir contribuer à nos actions, comme l’ont fait les citoyens du Vieux-Longueuil », a conclu Mme St-Hilaire.