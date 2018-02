Nouvelle résolution visant à appuyer l’implantation d’une maison des naissances à Boucherville

Au terme de la récente séance mensuelle du conseil municipal de Boucherville, les élus ont adopté une résolution afin d’appuyer l’implantation d’une maison des naissances sur le territoire de la ville. En fait, l’administration réitère cet accord de principe puisqu’elle avait adopté une première résolution en ce sens au début de l’année 2010. Depuis ce temps, le dossier n’a pas bougé. Or, voilà que le CISSS de la Montérégie-Est a démarré une étude de faisabilité de déploiement de la pratique sage-femme sur son territoire en janvier dernier. Au terme de cette analyse, l’organisme prévoit statuer sur la faisabilité de cette pratique et identifier les lieux à privilégier pour la construction d’une maison des naissances. L’un des critères consistera à évaluer la distance entre cet établissement et un hôpital ainsi que la proximité des clientèles à desservir en priorité.

Le conseil municipal a autorisé un règlement d’emprunt de tout près de 800 000 $ en vue d’aménager un sentier piétonnier dans le parc de la Futaie. Il a également accordé le feu vert pour l’exécution de travaux de resurfaçage des rues Chemin du Lac, entre Rivière-aux-Pins et du Moulin, Hudson, Jean-Collet, Chemin du Général Vanier en plus d’une section du stationnement aux ateliers des Travaux publics. L’ensemble des coûts relatifs à ces transformations s’élève à 2,3 M $.

Nature-Action Québec a reçu le mandat d’abattre des arbres dans le boisé Du Tremblay en raison de l’infestation de l’agrile du frêne près des sentiers piétonniers de cet espace. Les travaux devront être faits avant la mi-mars. La Ville réserve une enveloppe maximale de 20 000 $ pour ce dossier.

Le conseiller municipal François Desmarais portera le chapeau de maire suppléant durant les mois de mars et avril. Sa collègue Josée Bissonnette prendra le relais à ce poste au cours des mois de mai et juin.

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le 19 mars à l’hôtel de ville.