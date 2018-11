Nouvelle réglementation pour le stationnement sur rue durant la nuit à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Le 10 octobre dernier, la Ville de Contrecœur annonçait lors d’une conférence de presse régionale que pour répondre à de nombreuses demandes des citoyens, le stationnement sur rue durant la nuit sera accepté, à la condition qu’aucune opération de déneigement ne soit requise. Ainsi, du 1er décembre au 31 mars, les citoyens de Contrecœur devront vérifier quotidiennement s’ils peuvent stationner ou non leur véhicule sur la rue, entre 2 h et 7 h.

« Le conseil municipal est heureux de l’assouplissement du règlement sur le stationnement de nuit, qui facilitera forcément la vie des Contrecœuroises et des Contrecœurois en plus d’assurer un déneigement efficace. En un seul appel, les citoyens peuvent s’informer s’ils peuvent ou non se stationner dans la rue; un moyen rapide et facile » mentionne la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.

La responsabilité du citoyen

Les citoyens de Contrecœur pourront se renseigner sur le stationnement en téléphonant au 450 587-2886 (AUTO), une ligne téléphonique dédiée pour le stationnement hivernal. Un message enregistré quotidiennement vous indiquera si le stationnement est interdit ou non sur le territoire de Contrecœur, durant la nuit à venir. Ces avis seront émis après 16 h et au plus tard à 17 h le jour même. Cet outil sera le moyen officiel d’information; il s’agit de la responsabilité du citoyen de vérifier s’il peut ou non stationner son véhicule pour la nuit.

Sauf lors des opérations déneigement…

Un avis d’interdiction sera transmis aussitôt que les prévisions météorologiques nous laisseront croire qu’une opération de déneigement pourrait être possible durant la nuit. Par opération de déneigement, nous désignons toute sortie pour enlever ou déplacer la neige, déglacer les rues et épandre des abrasifs ou fondants. Conformément à la réglementation, tout avis d’interdiction concernera uniquement la période comprise entre 2 h et 7 h.

Afin de s’assurer du respect de la nouvelle réglementation, des mesures seront mises en place lors des opérations de déneigement; les citoyens qui ne respecteront pas les interdictions de stationnement recevront un constat d’infraction (50 $ à 200 $) et verront leur véhicule être remorqué jusqu’au garage municipal (75 $).