Une nouvelle mairesse pour Contrecoeur!

Il y avait une course à trois pour succéder à Suzanne Dansereau à la mairie de Contrecoeur, mais au fur et à mesure que s’approchait la date du 5 novembre, on constatait sur le terrain qu’elle prenait la forme d’une lutte entre deux candidats indépendants, soit la conseillère sortante Maud Allaire et l’ancien conseiller municipal Ronald Leclaire.

Lors du dévoilement des résultats, Mme Allaire a pris les devants à la mairie et son avance n’a pas cessé de progresser tout au long de la soirée, se taillant une majorité de 261 voix sur son plus proche rival (1 424 votes pour Maude Allaire, 1 163 pour Ronald Leclaire et 654 pour Joëlle Bissonnette).

« Je suis bien heureuse, a lancé la nouvelle mairesse peu après la confirmation de sa victoire. Je vais être dévouée pour les citoyens et je vais travailler avec conviction pour les intérêts communs de la population. Je serai une mairesse à temps plein, car c’est ça qu’il faut pour être présente auprès des gens de Contrecoeur. »

« Ma stratégie n’a pratiquement pas changé au cours de l’élection, j’ai toujours gardé le cap : j’ai fait beaucoup de rencontres et je suis heureuse aussi de constater que la campagne c’est déroulé dans le savoir-vivre et, pour ma part, il n’y a pas eu de dénigrement à l’endroit de mes adversaires; je peux garder la tête haute! »

« J’ai pensé me lancer quand j’ai vu la campagne de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui encourageait les femmes à se lancer en politique et ça m’a donné des ailes. Avant même les résultats, j’étais déjà gagnante dans mon cœur! »

Représenter tous les districts

« Lors de mon porte-à-porte, j’ai senti le pouls des électeurs et le sentiment était bon; ils avaient hâte de me rencontrer. Je veux être la représentante de tous les districts et nous allons travailler pour le mieux-être de la population de cette ville en plein développement résidentiel et commercial », de conclure Maud Allaire.

À ses côtés, la mairesse sortante, Suzanne Dansereau, avait un large sourire et elle l’a félicité pour sa victoire. « C’est la démocratie, je suis sûr qu’ils vont faire une bonne job. Il n’y a pas de partis parmi eux. Ça prend du courage pour se lancer en politique et je les félicite tous! Moi je me rappelle quand j’étais minoritaire au conseil, je leur ai dit qu’il faut faire avancer ensemble Contrecoeur car j’ai toujours dit qu’une ville qui n’avance pas, recule. »

« Je suis sereine par rapport à ma décision de ne pas me représenter à nouveau », ajoute Mme Dansereau, avant de préciser, un petit sourire aux lèvres : « Je ne sais pas par contre ce que je vais faire s’il y a un dossier qui vient me chercher en particulier, un dossier chaud… On verra! »

Et, alors que la nouvelle mairesse s’apprêtait à célébrer la victoire avec ses partisans, un d’entre eux a lancé : « C’est la mairesse de cœur! », une phrase qui a ensuite trouvé un écho dans le groupe de supporteurs alors que fusaient les rires et les félicitations…

Résultats Contrecoeur

51,1% Taux de participation à la mairie

Maud Allaire (Sortante d’un autre poste)

1 424 votes 43,94 %

Ronald Leclaire

1 163 votes 35,88 %

Joëlle Bissonnette

654 votes 20,18 %

District de l’Acier (1)

Jonathan Paris

422 votes 75,76 %

Mario Gervais (Sortant de ce poste)

100 votes 17,95 %

Vincenzo Roberto Gattuso

35 votes 6,28 %

District Palardy (2)

Claude Bérard (Sortant de ce poste)

279 votes 62,42 %

Pierre-Olivier Roy

168 votes 37,58 %

District de la Fabrique (3)

Steve Hamel

295 votes 49,00 %

Pierre Bélisle

267 votes 44,35 %

Roger Southière

40 votes 6,64 %

District du Moulin (4)

Dominique Doyon

265 votes 54,30 %

Véronique Lemieux

223 votes 45,70 %

District Grand St-Ours (5)

André Gosselin (Sortant de ce poste)

320 votes 55,46 %

Vanessa Bourdage

257 votes 44,54 %

District St-Laurent-du-Fleuve (6)

Jean Grenier

285 votes 53,98 %

Denis-Charles Drapeau

243 votes 46,02 %