Nouvelle ligne d’aide téléphonique pour les jeunes sportifs

L’organisme d’accompagnement Sport’Aide vient de mettre en service une ligne d’aide téléphonique sans frais et un service instantané virtuel d’accompagnement dont l’objectif est de veiller à la sécurité et à l’intégrité des personnes dans la pratique du sport. Le numéro de téléphone à composer est : 1 833 211-2433. Québec a alloué un montant de plus de 2 millions de dollars à Sport’Aide pour la mise en fonction de ces services.

« Il importe que tous et toutes puissent pratiquer leurs activités sportives dans un environnement sain et sécuritaire. Grâce au lancement de la ligne Sport’Aide, les jeunes athlètes pourront obtenir de l’aide, des conseils ou les orientations nécessaires en cas de problèmes dans un contexte sportif. Je suis heureux du lancement de ces plateformes et je remercie l’organisme Sport’Aide pour ces outils qui aideront, j’en suis certain, le milieu sportif », a mentionné le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, lors du lancement de cette ligne d’aide téléphonique.

Ces deux outils visent à offrir plus rapidement et plus efficacement des services d’accompagnement, d’écoute et d’orientation aux jeunes sportifs. Ils serviront également aux parents, aux entraîneurs, aux organisations sportives ainsi qu’aux bénévoles témoins d’actes répréhensibles ou qui ont des questions liées à l’abus et à la violence vécus en contexte sportif.

Le nouveau service régi par Sport’Aide s’inscrit à l’intérieur du Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 « Ensemble contre l’intimidation, une responsabilité partagée ». Ce plan d’action comporte 53 mesures allant de la promotion du mieux‑vivre ensemble au soutien des victimes, en passant par une information accrue des citoyens, la formation des intervenants et la recherche. Il concrétise l’engagement du gouvernement du Québec à lutter contre l’intimidation dans tous les groupes d’âge et dans tous les milieux.

« Malgré les nombreux efforts consacrés à l’élaboration et à la diffusion de multiples outils de prévention et de gestion, les victimes et les témoins d’une situation problématique mentionnent ne pas savoir exactement où trouver de l’aide ni à qui se référer pour utiliser adéquatement les recours existants. Je suis persuadée que la mise en place d’une ligne d’aide téléphonique sans frais et d’un service instantané virtuel pour les jeunes athlètes victimes et les témoins contribuera à corriger cette situation », a indiqué pour sa part la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau.