Une nouvelle intervenante de milieu pour les familles à Contrecoeur, Saint-Amable et Sainte-Julie!

Crédit photo : Courtoisie

La Table enfance famille des Seigneuries est fière de vous présenter sa nouvelle intervenante de milieu pour les familles, Karianne Fontaine. Elle se promènera dans les villes de Contrecoeur, Saint-Amable et Sainte-Julie pour soutenir les familles ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans. Ce projet est rendu possible grâce au financement d’Avenir d’enfants.

Avec son sac rouge, Karianne Fontaine, la nouvelle intervenante de milieu pour les familles, parcourra les villes de Contrecoeur, Saint-Amable et Sainte-Julie pour offrir un tout nouveau service aux parents d’enfants de 0 à 5 ans. Son objectif est d’offrir un soutien personnalisé qui répond aux besoins de chacun : écoute, accompagnement, références et informations sur les ressources disponibles dans la communauté. Ce service est gratuit et accessible à tous.

L’intervenante de milieu travaille en collaboration avec les organismes communautaires famille de chacune des villes : la Boussole : centre de ressources à la famille à Saint-Amable, le Carrefour familial de Sainte-Julie et la Maison de la famille Joli-Cœur à Contrecoeur.

Ce projet découle d’une démarche collective réalisée à l’hiver 2017 où des acteurs du milieu communautaire, public et municipal se sont rassemblés pour définir les priorités d’action pour les familles 0 à 5 ans du territoire des Seigneuries. Tous étaient emballés de développer un projet pour faciliter l’accessibilité des services pour les jeunes familles.

Pour contacter votre intervenante de milieu :

Karianne Fontaine | 438.392.4555 | missionproximité@gmail.com

La Table enfance famille des Seigneuries :

La Table enfance famille des Seigneuries vise, par une réflexion et un travail en partenariat, à soutenir l’amélioration d’environnements favorables à la santé et au bien-être afin que ceux-ci répondent davantage aux besoins des familles vulnérables ayant des enfants de 0 à 5 ans.

Les membres de la TEF sont :

– BC-CPE la Grande Ourse

– BC-CPE la Ruche Magique

– BC-CPE Matin-Soleil

– CPE au Royaume des Chérubins

– CPE Les minis découvreurs de Boucherville

– La Bambinerie de Boucherville

– La Boussole, centre de ressources à la famille

– Carrefour familial de Sainte-Julie

– Comité d’allaitement maternel CALM

– Maison de la famille Joli-Coeur

– CISSS de la Montérégie-Est

– Corporation de développement communautaire de Marguerite D’Youville

– Commission scolaire des patriotes

– Ville de Boucherville

– Ville de Sainte-Julie

– Ville de Saint-Amable

– Ville de Varennes

– Municipalité de Verchères

– Municipalité de Contrecœur