Nouvelle gestion d’équipements métropolitains par le RTL

À l’occasion de la première assemblée publique de l’année du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL), les administrateurs du RTL ont approuvé une entente de principe à intervenir avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui délègue au RTL la gestion de divers équipements métropolitains sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

Par cette entente, le RTL est maintenant responsable de la gestion du terminus Longueuil et des terminus et stationnements incitatifs suivants : Chevrier, De Montarville, Panama et Seigneurial. Le RTL assurera également la gestion de plusieurs voies réservées : Autoroute 20, bretelle Chevrier, bretelle Taschereau, Lafayette/Accès terminus Longueuil, Lapinière, Auguste/Taschereau, pont Victoria/Des Irlandais, Riverside, Saint-Charles et Taschereau.

Le RTL devient donc responsable des contrats d’entretien, de sécurité et d’opération reliés à ces équipements. Il en sera de même pour les communications et le service à la clientèle associés.

« Nous sommes fiers de prendre en charge ces équipements de notre territoire en sachant que nous sommes les mieux placés pour voir aux besoins des usagers. Notre priorité commune, au RTL et à l’ARTM, est que cette transition se fasse sans impact pour les clients utilisant ces équipements », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Le transfert de ces actifs s’effectue dans le cadre des nouvelles règles de gouvernance régissant les organismes de transport en commun de la région métropolitaine et est à coût nul pour le RTL.

Modifications de la composition du conseil d’administration

Cette première assemblée était également l’occasion de présenter au public le nouveau président et vice-président du conseil d’administration. L’agglomération de Longueuil a dernièrement nommé M. Pierre Brodeur, maire de Saint-Lambert, à titre de président et M. Jonathan Tabarah, conseiller municipal de Longueuil, à titre de vice-président.

Par ailleurs, deux nouveaux membres se sont joints au conseil, soit M. Michel Lanctôt, conseiller municipal de Longueuil, et Mme Monique Gagné, conseillère municipale de Brossard, en remplacement de Mme Nathalie Boisclair et de M. Claudio Benedetti.

(Source : RTL)