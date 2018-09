Nouvelle exposition à l’Espace A de la bibliothèque municipale de Boucherville

La Ville de Boucherville est heureuse de présenter la nouvelle exposition de l’Espace A intitulée Art urbain qui se déroulera du 3 septembre au 11 novembre.

Suite à un atelier de préparation aux graffitis, un groupe de jeunes fréquentant le Quartier B de la bibliothèque s’est livré à une séance de « graffitage » en compagnie de l’artiste graffeur KORB. Les ados ont ainsi exploré les notions de base du graffiti : la lumière, le remplissage et le contour, le dessin 3D et bien sûr le maniement de la peinture aérosol. Sans contrainte, les jeunes ont laissé libre cours à leur imagination et se sont exprimés à travers cet art urbain.

Découvrez le résultat de cette activité hors du commun en visitant cette exposition où l’art de la rue est au premier plan.

À propos de l’Espace A

Inaugurée en janvier 2014, la galerie Espace A fait vivre une expérience d’exposition artistique professionnelle aux jeunes de 12 ans et plus. Grâce à son espace modulable, cette galerie s’adapte à toute forme de créations. Elle se veut un reflet de l’imaginaire débordant des adolescents évoluant à Boucherville. Espace A… parce que les adolescents occupent une place de choix dans leur communauté!

Espace A

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – secteur Ados

501, chemin du Lac

Heures d’ouverture : selon l’horaire de la bibliothèque

Renseignements

Service des arts et de la culture

Ville de Boucherville 450 449-8651

(Source : Ville de Boucherville)