Nouvelle exposition à l’Espace A de la bibliothèque municipale de Boucherville à compter du 9 avril

La Ville de Boucherville est heureuse de présenter la nouvelle exposition de l’Espace A intitulée J’Impact, tu Impact, il Impact qui se déroulera du 9 avril au 10 juin.

Dans le cadre des cours d’ébénisterie et d’arts plastiques, les adolescents de l’école orientante l’Impact se sont initiés à la technique d’impression par sérigraphie.

Ils ont d’abord créé un pochoir dont les parties découpées formeraient l’image à imprimer. Par la suite, au moyen d’une raclette, ils ont dû faire passer l’encre à travers le pochoir reproduisant ainsi sur la matière à imprimer le graphisme figuré par les espaces correspondant au dessin.

Ayant comme unique contrainte de création la technique, ils ont donné libre cours à leur imagination et expérimenté différents médiums. Ils ont travaillé avec divers supports tels que le tissu, le papier et le bois pour réaliser des œuvres imprimées originales et ludiques.

Découvrez le résultat de cette séance de création hors du commun en visitant cette exposition d’œuvres imprimées.

Venez admirer leurs créations!

(Source : Ville de Boucherville)