Nouvelle directrice générale chez DASH-L

Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L) vient de nommer Jane Foyle à la direction générale de l’organisme. Celle-ci est entrée en fonction le 19 mars. Ses principales responsabilités consisteront à voir à la mise en œuvre du plan stratégique de l’aéroport qui comporte notamment le projet d’implantation d’une aérogare, à l’élaboration et à l’application du plan de gestion de la sécurité de l’aéroport, à ses opérations, ainsi qu’à l’entretien de ses équipements et installations. Associée au développement de l’industrie aéroportuaire canadienne, la nouvelle directrice générale de DASH-L possède plus de 30 ans d’expérience en consultation auprès des aéroports dans les secteurs de la gestion, des opérations, de la sûreté, de l’entretien et du développement de systèmes. Elle a notamment dirigé les opérations de l’aéroport d’Ottawa et offert des services conseils aux aéroports de Yangon, au Myanmar, Seattle, aux États-Unis et Jeddah, en Arabie Saoudite. Elle a également été présidente du Comité des opérations, de la sécurité et des affaires techniques du Conseil des aéroports du Canada (COSAT CAC).

Jane Foyle possède une formation académique sur mesure pour les responsabilités qui lui incombent. Elle a terminé un baccalauréat en génie de l’Université McGill et une maîtrise en aérospatiale de l’Université Embry-Riddle Aeronautical, aux États-Unis. Elle détient également la désignation de professionnelle en gestion d’aéroport (IAP), décernée en vertu du Programme d’accréditation des professionnels en gestion aéroportuaire (AMPAP), un programme conjoint du Conseil international des aéroports (ACI) et de l’Organisation pour l’aviation civile internationale (OACI).

Le conseil d’administration de DASH-L, de qui elle relève, se réjouit de cet apport appréciable à l’équipe de gestion. « L’arrivée de Mme Foyle représente un jalon important dans le développement de l’aéroport. Son parcours est remarquable et il ne fait aucun doute que DASH-L profitera grandement de son expertise et de son professionnalisme pour accélérer l’expansion de l’aéroport dont profiteront les voyageurs de la Rive-Sud », a mentionné le président du conseil, Charles Vaillancourt.

Le projet d’implantation de l’aérogare vient de recevoir une contribution financière du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT), à la suite de l’appui unanime des membres du conseil d’agglomération de la Ville de Longueuil.