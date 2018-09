Nouvelle directrice générale à la Fondation du cégep Édouard-Montpetit

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

Le président du conseil d’administration de la Fondation du cégep Édouard‐Montpetit, monsieur Serge Brasset, est heureux d’annoncer la nomination de madame Marie-Krystine Longpré au poste de directrice générale de la Fondation du cégep Édouard‐Montpetit.

Travaillant depuis plus de 10 ans dans le milieu philanthropique, madame Longpré possède une vaste expérience dans l’encadrement et la mobilisation de différents partenaires ainsi qu’une bonne connaissance du milieu des affaires, notamment du secteur de l’aéronautique. Au cours de sa carrière, elle a élaboré et mis en œuvre de nombreuses stratégies de développement philanthropiques pour divers organismes, tels que la Société canadienne du cancer et la Croix-Rouge canadienne. Elle a également développé et mis sur pied plusieurs campagnes de financement chez Centraide du Grand Montréal, dont celles de la division regroupant les entreprises aéronautiques.

Madame Longpré possède un baccalauréat en communication de l’Université du Québec à Montréal et une maîtrise en gestion, développement des coopératives et des collectivités de l’Université de Sherbrooke. Elle est également détentrice de la certification Certified Fund Raising Executive (CFRE) qui reconnaît la connaissance, la maîtrise et les compétences en collectes de fonds de la personne certifiée. Seulement une trentaine de personnes au Québec détiennent cette certification.

En tant que directrice générale de la Fondation du Cégep, madame Longpré veillera à son développement ainsi qu’à son rayonnement, tant à l’interne qu’à l’externe. Elle sera à l’affût des différentes occasions d’affaires et d’alliances stratégiques, assurant ainsi le développement de projets en lien avec la mission de l’organisation et les enjeux du Cégep. Elle sera également responsable de la campagne majeure qui s’arrimera avec le plan stratégique du Cégep de 2018‐2023.

Madame Longpré entrera en poste le 10 septembre 2018.

À propos de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit

La Fondation est un levier dynamique d’avancement institutionnel mis à la disposition de la communauté collégiale. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa mission. Depuis 1994, la Fondation a injecté plus de 11 millions de dollars en argent et en équipements au Cégep. Cela représente plus de 830 projets parascolaires et pédagogiques, stages internationaux, colloques, conférences et plus de 2400 bourses remises aux étudiants afin de soutenir la poursuite de leurs études supérieures, de reconnaître l’excellence de leur dossier scolaire, de leur persévérance et de leur engagement dans la vie étudiante.

(Source : Cégep Édouard-Montpetit)