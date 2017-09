La nouvelle caserne de pompiers maintenant en service à Boucherville

Crédit photo : SSIAL

Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil vient tout juste d’inaugurer deux nouvelles casernes de pompiers, l’une dans le secteur ouest de Longueuil, tout près de Saint-Lambert, l’autre à Boucherville, voisine de la Caisse Desjardins. Le personnel s’y installera dès lundi. Les deux immeubles ont été érigés à partir des mêmes plans et sont identiques, à l’exception de quelques détails esthétiques. L’agglomération a injecté 15 M $ pour la réalisation de ces deux projets, ce qui inclut l’acquisition des terrains, la construction des bâtiments, les plans et devis de même que les dépenses connexes.

Du côté de Boucherville, cette deuxième caserne sur le territoire de la municipalité vient répondre aux normes du schéma de couverture de risques en incendie dont l’un des objectifs consiste à pouvoir déployer une dizaine de sapeurs en 10 minutes sur les feux de bâtiments. Sa construction était prévue au départ en 2010 mais le schéma a été reporté deux fois, ce qui a retardé le projet. L’agglomération de Longueuil compte maintenant 11 casernes. Le taux de réponse de 10 pompiers en 10 minutes sur un incendie s’étend désormais sur 90% de l’ensemble du territoire de l’agglomération. Il s’élevait à 67% jusqu’à récemment.

Sur le plan architectural, le nouvel immeuble a été conçu sur le modèle de la récente caserne installée dans l’arrondissement de Saint-Hubert avec quelques aménagements. Il comporte notamment un plafond en bois, des planchers chauffants en béton, un système d’éclairage au DEL et des systèmes mécaniques de haute performance. Les portes du garage sont vitrées pleine hauteur autant d’un côté comme de l’autre de cette section. Le bâtiment a des normes d’isolation élevées qui entraîneront des économies de frais de chauffage estimées entre 12 000 $ à 13 000 $ par an. Un système radiant installé au plafond permettra de déglacer les camions à incendie rapidement durant l’hiver.

Comme c’est le cas ailleurs dans les différents édifices du Service de la sécurité incendie de l’agglomération, la nouvelle caserne de Boucherville compte quatre équipes de cinq sapeurs en tout temps. Ceux qui y travailleront proviennent du Vieux-Longueuil. Leurs quartiers situés à l’arrière de l’Édifice Marcel-Robidas, rue Saint-Charles, changent de vocation après leur départ.

Le personnel bénéficiera aussi des récentes normes en matière de santé et sécurité au travail. En ce sens, les équipements de combat des pompiers demeureront à l’écart du milieu de vie, ce qui signifie les espaces réservés aux autres tâches quotidiennes, à l’aire des repas et celle du repos. Diverses études ont démontré au fil du temps les risques d’absorption des contaminants en lien avec la proximité du matériel utilisé par les pompiers sur le site des incendies. D’ailleurs, sept types de cancer sont reliés à la pratique de ce métier à risques.

Selon le directeur du Service de sécurité incendie, Jean Melançon, la nouvelle caserne située à Boucherville a été conçue pour durer une centaine d’années au minimum. Elle a été réfléchie pour y accueillir un ajout de personnel ultérieurement.