Une nouvelle carte interactive à Longueuil pour faciliter l’accès à l’information

La Ville de Longueuil offre dorénavant aux citoyens et professionnels un tout nouvel outil interactif permettant de consulter aisément une foule de renseignements relatifs à la municipalité et ses services. Disponible en ligne, la Carte interactive de Longueuil présente plus de 35 couches d’information géoréférencée concernant l’aménagement du territoire, les divers sites d’intérêt, les travaux routiers et le réseau cyclable, entre autres.

[…] Mis à jour quotidiennement, les renseignements publiés sur la carte proviennent directement des bases de données municipales. On y retrouve une importante quantité d’information utile : topographie, zonage et grilles de spécification, cadastre et unités d’évaluation, schéma d’aménagement, etc. Les chantiers routiers et les entraves en cours y sont aussi présentés, une information particulièrement utile en cette période de grands travaux.

Accessible à partir du site Internet de la Ville, à longueuil.quebec/cartes-interactives, la Carte interactive de Longueuil offre une interface qui s’adapte tout aussi bien aux tablettes électroniques qu’aux téléphones intelligents. Différentes fonctionnalités sont aussi offertes afin de faciliter le traitement de l’information, comme la possibilité de localiser efficacement un lieu, d’imprimer, de mesurer, de réaliser des trajets et de partager des renseignements géographiques.

(Source: Ville de Longueuil)