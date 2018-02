Un nouvel équipement pour mieux déglacer les rues Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie utilise depuis le 13 février un

nouvel équipement qui lui permettra de mieux déglacer les rues en période hivernale. Le

brise-glace rotatif sera à l’essai jusqu’à la fin de la période hivernale et si les résultats sont

concluants, la Ville procèdera à son achat.

Déjà utilisée dans quelques villes québécoises, cette machinerie permet de concasser la

glace jusqu’à 2 pouces d’épaisseur grâce à un rouleau dentelé. Ce dernier, installé sur une

chargeuse sur roues, s’adapte automatiquement au nivellement du sol. Comme il roule sur

des amortisseurs de caoutchouc, il permet d’absorber les chocs.

Selon les données recueillies jusqu’à maintenant, le brise-glace rotatif permet un travail

plus rapide en comparaison au déglaçage conventionnel, même par très basse

température. Il s’agit également d’une solution plus écologique aux différents types

d’abrasifs, permettant la réduction de l’utilisation du sel de déglaçage.