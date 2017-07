Nouvel entraîneur-chef pour l’équipe de cross-country des Rebelles du Cégep Sorel-Tracy

Crédit photo : Courtoisie

L’organisation des Rebelles confirme l’arrivée de Mathieu Gauthier-Brancoli à titre de nouvel entraîneur-chef de l’équipe de cross-country, à la suite du départ de Marie-Laurence Gratton. Étant kinésiologue de formation et passionné de la course, il souhaite mettre ses connaissances et son expérience au profit des athlètes tant lors des entraînements que lors des différentes courses tout en les guidant dans l’atteinte de leurs objectifs individuels.