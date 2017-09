Un nouvel enregistrement louangé pour le pianiste julievillois Jean-Philippe Sylvestre

Crédit photo : OSDL

Le pianiste de renommée, Jean-Philippe Sylvestre, s’est attaqué récemment à deux œuvres majeures dans le cadre du Festival Classica de Saint-Lambert, soit le Concerto pour piano no 2 de Rachmaninov et le Concerto de Québec d’André Mathieu, qu’il a ainsi fait renaître. L’enregistrement de ce concert donné en juin dernier vient de paraître sous étiquette Atma et il confirme le talent de l’artiste natif de Sainte-Julie qui poursuit une carrière internationale.

« Cet enregistrement est la preuve que Sylvestre est une star parmi nous, proposant des interprétations à la fois luxuriantes et dynamiques des deux œuvres », écrit à ce sujet la journaliste Kiersten Van Vliet, de La Scena Musicale magazine, un des meilleurs sites Web en musique classique, selon le journal Le Monde.

« La comparaison avec l’interprétation d’Alain Lefèvre du même concerto d’André Mathieu est inévitable », indique de son côté, Frédéric Cardin, chroniqueur à Ici Musique. « Sylvestre est plus pimpant, plus allègre. Là où Lefèvre appuyait (efficacement) sur le drame inhérent au destin tragique de Mathieu, son jeune collègue semble vouloir le ramener vers la lumière et souligner les éclats étincelants de la partition. Le Concerto no 2 de Rachmaninov reçoit pour sa part une lecture convaincante de la part de Jean-Philippe Sylvestre », mentionne-t-il dans sa critique de l’album qui présente également l’Orchestre Métropolitain, sous la direction d’Alain Trudel.

Parcours étonnant

Afin de mieux situer les œuvres en vedette, l’étiquette Atma Classique précise : « Alors que le Concerto de Québec suit les traces de Rachmaninov dans la grande tradition du concerto romantique, cette œuvre de Mathieu recèle tout de même un parcours étonnant. Composé au début des années 1940, alors que Mathieu n’a que 12 ans, ce concerto n’existait en manuscrit que dans sa version pour deux pianos. En 1946, un producteur de cinéma choisit cette musique pour en faire la trame sonore du film La Forteresse. Le producteur s’était alors adressé à Giuseppe Agostini, célèbre band-leader, pour orchestrer la partition et l’arranger pour le film, qui a été tourné entièrement dans la ville de Québec. »

Rappelons que Jean-Philippe Sylvestre se produit régulièrement au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. Le Julievillois d’origine a joué dans plusieurs salles de concert prestigieuses, dont le Concertgebouw à Amsterdam, à la Fundação de Educação Artística au Brésil, aux salles Wilfrid-Pelletier et Pierre-Mercure à Montréal, ainsi qu’au Glenn Gould Studio, au George Weston Recital Hall à Toronto et au Centre national des Arts à Ottawa. En 2016, il a remporté le prix de l’atelier studio-résidence à Paris du Conseil des Arts du Québec.

Ses prochains spectacles seront donnés notamment à Paris.

Prochains concerts

16 septembre Lilian Piercy Concert Hall, Halifax

8 octobre Récital privé, Paris

11 octobre Salle Cortot, Paris

Un parcours hors du commun

Natif de Ste-Julie, Québec, Jean-Philippe Sylvestre débute ses études musicales à l’âge de quatre ans. Il détient un lauréat de l’École de Musique Vincent-d’Indy et un baccalauréat de l’Université de Montréal obtenu sous la direction de Marc Durand. Il poursuit ses études musicales sous la gouverne du réputé John Perry et obtient un Artist Diploma du Glenn Gould School du Royal Conservatory of Music of Toronto. Après quelques années de perfectionnement en Italie et en Allemagne sous la direction de Louis Lortie, il a poursuivi son expertise musicale en étudiant avec de grands maîtres tels Michel Dalberto, Jacques Rouvier, Gerhard Oppitz, Jerome Lowenthal, Leon Fleisher, Mikhail Voskresensky, Marie-Françoise Bucquet, Anton Kuerti et Menahem Pressler. Jean-Philippe Sylvestre est récipiendaire d’une RBC Youth Excellence Scholarship du Banff Centre 2006 ainsi que d’un Fellowship du Aspen Music Festival and School 2004. Il est également récipiendaire d’un Fellowship du Music Academy of the West 2009 où il entreprit un stage de perfectionnement intensif de deux mois auprès de Jerome Lowenthal. À plusieurs reprises, il s’est mérité des bourses de perfectionnement du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des Arts et des Lettres du Québec.