Un nouveau site web pour l’Envolée de Sainte-Julie

L’Envolée, Centre d’Action Bénévole Ste-Julie, célèbre ses trente ans d’existence cette année. À cette occasion, elle lance un tout nouveau site web. Bien entendu, ce site met en valeur le nouveau logo de l’organisme dans un format beaucoup plus convivial. Il présente avec beaucoup plus de détails les services que l’organisme offre à la population.

Toutefois, il dépasse largement la simple liste des services. Comme le souligne Chantal Brais, directrice générale de l’Envolée, il s’agit d’un outil qui s’inscrit tout à fait dans la prolongation de la mission de l’organisme qui est de « promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine afin de susciter une réponse aux besoins du milieu ». Il deviendra très certainement un soutien pour tous les organismes de Ste-Julie qui cherchent à recruter des bénévoles. En effet, il contient une vitrine d’action bénévole qui permet aux organismes communautaires de faire part de leur besoin en bénévoles. Les Julievilloi(se)s qui désirent faire du bénévolat pourront également le consulter afin de s’informer des postes offerts et offrir leur candidature. On y retrouve également une page dédiée particulièrement au bénévolat étudiant. Voilà un moyen simple qui donnera la possibilité à chacun de s’impliquer concrètement dans son milieu.

Ce nouveau site sera mis en ondes le 11 septembre à l’adresse suivante : www.lenvolee.org. Les organismes communautaires de Ste-Julie sont invités à en faire grand usage. Il sera mis à jour de façon régulière afin de devenir un vecteur indispensable à l’entraide de la communauté.