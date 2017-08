Nouveau: service d’autobus express à Contrecoeur!

Crédit photo : Courtoisie

Le Service d’autobus du CIT fait maintenant partie du Réseau de transport métropolitain (RTM); un nouvel organisme public de transport en commun qui a commencé ses activités le 1er juin dernier. Il est responsable d’exploiter les services de transport collectif réguliers par autobus et trains de banlieue, incluant le transport adapté pour les personnes handicapées et à mobilité réduite sur son territoire qui comprend la ville de Contrecœur et 81 autres municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Outre l’ajout d’un circuit express pour la population de Contrecœur, les services de transport régulier par autobus et de transport adapté, les titres de transport, la tarification, les horaires et autres politiques demeurent inchangés.

CIRCUIT 709 : EXPRESS CONTRECŒUR/LONGUEUIL

Dès le lundi 21 août, le nouveau circuit 709 de l’express Sorel-Tracy/Longueuil effectuera un arrêt à Contrecœur, et ce, pour faciliter les déplacements des Contrecœurois, vers Varennes et Longueuil. Les départs et arrivées auront lieu au débarcadère temporaire situé devant la porte du Centre sportif régional de Contrecœur (1555, rue des Saules). Les citoyens utilisant ce transport en commun peuvent laisser leur voiture dans le stationnement de l’aréna.

Le circuit express 709 s’arrêtera à l’aréna de Contrecœur, du lundi au vendredi : vers Longueuil à 6 h 03, à 6 h 38 et à 7 h 18; vers Sorel-Tracy à 16 h 51, à 17 h 31 et à 18 h 21.

La Ville de Contrecœur poursuit ses démarches dans l’intention d’obtenir les subventions nécessaires à la construction d’un stationnement incitatif dans ce secteur.

Un dépliant avec tous les trajets passant à Contrecœur est disponible à la réception de la mairie (5000, route Marie-Victorin).