Nouveau service – les comptes de taxes désormais accessibles en ligne à Sainte-Julie

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie offre aux propriétaires un tout nouveau service en ligne. Dès maintenant, ces derniers peuvent s’inscrire au compte de taxes en ligne, un outil qui leur permet de consulter leur compte de taxes de façon électronique et de choisir la méthode d’envoi de leurs prochains comptes.

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site Internet de la Ville et de cliquer sur l’onglet « Services aux citoyens ». En sélectionnant le volet « Compte de taxes en ligne », le citoyen sera invité à créer son dossier d’usager. Pour ce faire, il doit avoir en main son compte de taxes « papier » 2018 indiquant le numéro de matricule, le numéro de compte et le montant du premier versement. Ces renseignements sont requis pour ajouter une propriété dans le système.

Une fois que le dossier aura été créé, les citoyens pourront :

 consulter leur compte de taxes 2018 en ligne en tout temps de même que tous les prochains comptes de taxes lorsqu’ils seront disponibles;

 choisir la méthode d’envoi des prochains comptes de taxes (réception d’un courriel indiquant que le document est maintenant disponible sur la plateforme ou encore maintien de l’envoi en version papier);

 avoir accès aux comptes de taxes des années précédentes (à compter de 2019).

La Ville encourage les citoyens à s’inscrire à ce service et à sélectionner l’option indiquant qu’ils ne souhaitent plus recevoir le compte de taxes en version papier, car cela aura une incidence positive sur l’environnement et leur facilitera la vie en leur donnant accès à leur compte de taxes en tout temps. De plus, cette nouveauté s’inscrit dans la volonté de la Ville d’offrir à ses citoyens des services accessibles au moment qui leur convient. En effet, en plus d’être présente sur les réseaux sociaux, la Ville de Sainte-Julie communique avec ses citoyens par courriel et message texte régulièrement, en plus de leur permettre de remplir certaines demandes de permis en ligne.