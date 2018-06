Un nouveau sentier enrichit la réserve naturelle du Boisé-Du Tremblay à Boucherville

Crédit photo : Gérard Barrios, Nature-Action Québec

Nature-Action Québec (NAQ) est fier d’annoncer la finalisation de la deuxième phase du projet d’aménagement et de mise en valeur du boisé Du Tremblay, à Boucherville, également financée par la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. Ainsi, un tronçon de 180 mètres de sentier en poussière de pierre relie désormais le sentier existant (aménagé en 2016) à la rue J.-A.-Bombardier. Grâce à ce nouvel aménagement, la population bouchervilloise en général et les travailleurs des industries voisines en particulier pourront plus facilement accéder aux 1 450 mètres de sentier qui sillonnent le boisé. De plus, des panneaux d’interprétation offrant des renseignements sur la faune, la flore et les habitats fauniques ont été installés le long des sentiers en passerelle de bois et en poussière de pierre pour permettre aux visiteurs de prendre la pleine mesure de la richesse écologique unique du boisé Du Tremblay.

Carlo Gagliardi, directeur général de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, souligne l’intérêt de ce projet : « L’ajout de ce tronçon a permis d’atteindre un objectif environnemental à volets multiples : protéger un milieu naturel à très haute valeur écologique tout en le rendant accessible à un grand nombre de visiteurs. On ne peut donc que s’en réjouir.

D’une valeur totale de plus de 51 800 $, ce projet d’aménagement et de mise en valeur d’un milieu naturel a pu être mis en œuvre grâce à l’appui financier de 30 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, en plus des contributions provenant de la Ville de Boucherville, de Lowe’s Canada et de la Fondation du Grand Montréal.

Nature-Action Québec est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de guider les personnes et les organisations dans l’application de meilleures pratiques environnementales. Nature-Action Québec œuvre avec les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires et les citoyens à la réalisation de projets collectifs contribuant à améliorer l’environnement, la santé, le bien-être et la qualité de vie de la population québécoise.

(Source : Fondation Hydro-Québec pour l’environnement)