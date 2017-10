Nouveau président à la SHIP

Membre de la Société d’histoire des Îles-Percées depuis peu de temps, Guy Théorêt a été désigné nouveau président de cet organisme au cours des dernières semaines. Il remplace à ce poste Suzanne Gibeau Carignan qui occupait cette fonction depuis plusieurs années. « J’ai choisi de me présenter au conseil d’administration parce qu’il y avait des sièges à combler et que j’ai eu un coup de coeur pour l’organisme. J’aime l’implication de ses membres et leur passion », signale avec enthousiasme M. Théorêt qui s’est engagé au départ pour un mandat de deux ans.

Enseignant au secondaire en science et technologie, la nouvelle tête dirigeante de la SHIP a toujours eu un faible pour tout ce qui concerne l’histoire. Il a notamment été pendant cinq ans guide et soldat des Compagnies franches de la marine (1750) au musée McDonald-Stewart de l’île Sainte-Hélène. Il a également un intérêt marqué pour le patrimoine bâti. Il a d’ailleurs toujours vécu dans des maisons anciennes. Depuis deux ans, il restaure avec sa conjointe, la maison dite «du Capitaine» que le couple habite avec sa famille dans le Vieux-Boucherville.

Au sein de la SHIP, il compte assurer la coordination et le suivi des nombreux projets et comités existants. Pour l’heure, il se familiarise avec les dossiers en cours. Parmi ceux-ci, des publications en préparation dont l’une portera sur le thème des Filles du roy. Il compte aussi se pencher sur le volet des outils de communications, afin que la Société d’histoire ait davantage recours aux plateformes numériques. À cet effet, l’utilisation de Facebook est envisagée pour la diffusion des activités de l’organisme. Il est également question d’approcher le ministère de la Culture afin de voir quelles seraient les possibilités de partenariat entre ces deux ressources.

« Les Fêtes du 350ème ont canalisé les énergies des membres de la SHIP; je veillerai à ce que l’organisation reprenne son souffle », explique le nouveau président. Auparavant, celui-ci s’est investi comme bénévole auprès des Scouts et des Chevaliers de Colomb. Il a également présidé le conseil d’administration d’une Maison des jeunes de même que des Conseils d’enseignants en plus d’avoir fondé son entreprise de production vidéo. Le travail d’équipe le stimule!