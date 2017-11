Un nouveau maire et un nouveau conseil municipal à Saint-Amable

Chaque élection réserve son lot de surprises et c’est à Saint-Amable qu’est survenue la plus grande d’entre elles alors que les candidats de Vision Équipe Stéphane Williams ont complètement balayé la formation Essor du maire sortant François Gamache, occupant du même coup le poste de maire et les six districts électoraux.

À la mairie, la victoire de Stéphane Williams était sans équivoque puisqu’il a obtenu plus de 70 % des votes sur son adversaire, François Gamache. La formation de M. Williams martelait sur le terrain qu’il fallait du changement et créer sa richesse et ces appels semblent donc avoir été entendus.

Cette victoire convaincante a des accents historiques puisque Stéphane Williams prendra place aux côtés de son père et de son grand-père qui ont également été maires de Saint-Amable et présidé aux destinées de la municipalité dans les années 60 et 80.

« C’est une victoire d’équipe, a lancé fièrement le nouveau maire alors qu’il célébrait avec ses nombreux partisans. On ne s’attendait peut-être pas à un résultat aussi fort, mais on s’attendait à une victoire. Nous avions une armée de bénévoles de notre côté et notre campagne était bien structurée. »

« Notre campagne était sur le modèle provincial, nous avons fait de la publicité, nous avons misé sur les réseaux sociaux, nous avons fait beaucoup de porte-à-porte et, à ce moment, on a créé une proximité avec les citoyens et on a senti un vent de changement. C’est un travail de longue haleine, plus d’un an de travail en fait. Nous avons rencontré tous les groupes de gens, les gens d’affaires, les organismes, les agriculteurs, etc. »

« Nous voulons établir une politique de transparence. Et ce ne sera pas le travail qui va manquer. Dès le départ, nous allons travailler pour doter Saint-Amable d’une nouvelle sortie vers l’autoroute 30. C’est le point culminant de nos sept ambitions. C’est un dossier qui peut prendre six, sept et même huit ans de travail. »

« À la mi-mandat, dans deux ans, nous voulons avoir deux de nos sept ambitions réalisées, soit la revitalisation de la rue Principale et la création de logements sociaux pour les personnes âgées. Nous voulons aussi mettre en place une nouvelle vision et créer la richesse à Saint-Amable. Un peu comme ce qui se fait à Varennes, mais en miniature si l’on veut », de conclure le nouveau maire de Saint-Amable.

Résultats Saint-Amable

46,2% Taux de participation à la mairie

Stéphane Williams

Vision Equipe Stéphane Williams

2 911 votes 70,25 %

François Gamache (Sortant de ce poste)

Essor

1 233 votes 29,75 %

District 1

Marie-Eve Tanguay

Vision Equipe Stéphane Williams

527 votes 70,93 %

Mario McDuff (Sortant de ce poste)

Essor

216 votes 29,07 %

District 2

Mathieu Daviault

Vision Equipe Stéphane Williams

486 votes 54,00 %

Bruno Champagne

282 votes 31,33 %

Valérie La Madeleine

Essor

132 votes 14,67 %

District 3

Vicky Langevin

Vision Equipe Stéphane Williams

385 votes 59,14 %

Pierre Vermette (Sortant de ce poste)

Essor

266 votes 40,86 %

District 4

France Gosselin

Vision Equipe Stéphane Williams

432 votes 64,48 %

Nathalie Poitras (Sortante de ce poste)

Essor

238 votes 35,52 %

District 5

Robert Gagnon

Vision Equipe Stéphane Williams

403 votes 71,84 %

Jenny Delage

Essor

158 votes 28,16 %

District 6

Michel Martel

Vision Equipe Stéphane Williams

443 votes 74,08 %

Monique Savard (Sortante de ce poste)

Essor

155 votes 25,92 %