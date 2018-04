Nouveau guide de gestion des matières résiduelles : Mieux gérer vos matières en quelques clics

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de Marguerite-D’Youville innove en créant un nouvel outil virtuel pour aider les citoyens à mieux gérer l’ensemble de leurs matières résiduelles. Disponible sur le site Internet de la MRC, Votre guide de gestion des matières résiduelles permet d’obtenir, en quelques clics, toute l’information en lien avec les divers services et collectes offerts par la MRC.

« Avec tous les services qui sont à notre portée, il n’y a plus de raisons de jeter des matières alors que celles-ci peuvent être recyclées, réutilisées ou valorisées, a déclaré Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville. C’est ce que nous avons voulu démonter par la création de ce guide. »

Pratique et facile à consulter

Réalisé dans le but d’assurer une communication claire et efficace, ce nouvel outil regroupe, sous forme de fiches explicatives, toute l’information nécessaire pour bien gérer les différentes matières et objets du quotidien dont vous n’avez plus besoin.

Matières organiques, recyclage, écocentre, résidus domestiques, articles usagés, objets volumineux, branches, feuilles, tout y est. Il suffit de télécharger la version électronique du guide au www.margueritedyouville.ca

La gestion des matières résiduelles, une priorité

Au fil des ans, la MRC a mis en place différentes solutions pour améliorer la gestion des matières résiduelles sur son territoire. Avec l’arrivée de la collecte des matières organiques en janvier dernier, la MRC a dû revoir en profondeur la façon dont sont gérées l’ensemble des matières résiduelles produites sur le territoire. C’est ce qui a donné naissance à ce nouvel outil d’information.

De nos jours, pratiquement tous les objets du quotidien peuvent avoir une deuxième vie. Les feuilles mortes et le chaume printanier ramassés lors des huit collectes spéciales sont compostés. Les branches et arbres de Noël naturels sont réduits en copeaux et réutilisés dans les aménagements paysagers des municipalités de la MRC. Grâce aux deux points de service de l’Écocentre Marguerite-D’Youville, la MRC est en mesure de récupérer annuellement 6 000 tonnes de matières qui sont soit recyclées ou valorisées par des entreprises québécoises dont certaines locales. Par le biais des cloches à vêtements installées à différents endroits sur son territoire, la MRC contribue à la récupération d’articles vestimentaires usagés et autres textiles qui sont remis aux maisons d’entraide et centres d’action bénévole de la région qui viennent en aide aux plus démunis.

Minimiser l’empreinte environnementale

La décision de produire un guide virtuel plutôt que d’en distribuer une copie dans tous les foyers de la MRC est en lien avec les valeurs que souhaitent mettre de l’avant les membres du conseil.

« C’est une question de logique et de cohérence, souligne Mme Roy. Il serait inconcevable de produire un guide qui nécessite des quantités importantes de papier. Tout comme nos citoyens, nous devons faire notre part et minimiser notre empreinte environnementale. »

Autre avantage au guide virtuel, il pourra être mis à jour régulièrement à peu de frais, ce qui représente une économie substantielle par rapport à l’impression et la distribution d’un dépliant papier.

Si vous n’avez pas accès à Internet, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de la MRC en téléphonant au 450 583-3301, poste 242, ou notre ligne sans frais au 514 856-5701, poste 242.