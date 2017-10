Un nouveau festival d’automne à Sainte-Julie pour fêter l’Halloween et les récoltes

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie invite tous les citoyens à participer au festival d’automne, un nouvel événement qui se déroulera à la place publique, à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph, le 28 octobre prochain de 10 h à 16 h. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.

De nombreuses activités ont été organisées pour plaire à toute la famille, dont des animations ambulantes, un labyrinthe d’Halloween en plein air de 60 pieds, des jeux (jeux de tables, jeux géants, deux allées de quilles-courges), un parcours moteur pour les 0 à 5 ans, une fermette et des démonstrations de métiers traditionnels. Des ateliers de maquillage d’Halloween de 30 minutes seront aussi offerts avec une artiste maquilleuse (inscription sur place), un atelier de décoration de citrouilles en collaboration avec le Carrefour familial et un feu d’ambiance fait par les Scouts de Sainte-Julie. De plus, un décor d’automne permettra de prendre des photos de famille et des surprises seront remises aux citoyens. Finalement, il sera possible d’acheter de la nourriture à la caravane de prêt-à-manger et auprès des marchands de produits de la région qui seront présents.

Pour assurer le bon déroulement de l’événement, le boulevard Saint-Joseph sera fermé à la circulation entre les rues Saint-Louis et Principale du vendredi 27 octobre en matinée jusqu’au 28 octobre à 23 h environ. En cas de pluie et du report de l’événement au 29 octobre, la fermeture se prolongera jusqu’au 29 octobre à 23 h.