Nouveau conseil d’administration au Réseau de transport de Longueuil

Crédit photo : RTL

C’est à l’occasion de la première assemblée publique du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL) depuis les élections municipales de novembre dernier que les nouveaux membres de ce conseil ont été présentés au public.

Ceux-ci regroupent :

Vice-président :

Pierre Brodeur, maire de Saint-Lambert

Administrateurs :

Claudio Benedetti, conseiller municipal à Brossard

Isabelle Bérubé, conseillère municipale à Saint-Bruno-de-Montarville

Nathalie Boisclair, conseillère municipale à Longueuil

Jean-François Boivin, conseiller municipal à Longueuil

Nancy Decelles, représentante des usagers du transport adapté

Jacques Lemire, conseiller municipal à Longueuil

Robert Myles, conseiller municipal à Longueuil

Hélène Picard, représentante des usagers du transport régulier

Jacques E. Poitras, conseiller municipal à Longueuil

Magalie Queval, conseillère municipale à Boucherville

Jonathan Tabarah, conseiller municipal à Longueuil

«Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux administrateurs. C’est avec beaucoup

d’enthousiasme que j’envisage les défis qui nous attendent et cette nouvelle collaboration. Je

leur souhaite un mandat riche en réalisations pour le bien de notre clientèle et de notre

agglomération », a indiqué M. Michel Veilleux, directeur général du RTL.

Le RTL tient également à remercier les membres du conseil d’administration des quatre

dernières années et à souligner le généreux apport de la présidente sortante, Mme Colette

Éthier.

« Madame Éthier a été une alliée dans la mise en œuvre de notre Plan stratégique 2013-2022 et

dans notre virage clientèle. Nous lui souhaitons une belle continuité, tout comme pour les

autres membres de notre conseil d’administration des dernières années», a ajouté M. Veilleux.

(Source : RTL)