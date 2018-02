Un nouveau cheminement pour les étudiants en techniques administratives au collège É.-Montpetit

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

Les deux techniques administratives d’Édouard auront désormais un cheminement d’Alternance travail-études, permettant aux étudiants de prendre part à deux stages rémunérés.

Près d’une centaine d’étudiants de deuxième session des programmes Gestion de commerces et Techniques de comptabilité et gestion seront donc en stage cet été pour mettre en pratique l’enseignement reçu et expérimenter un vrai milieu de travail.

À la recherche de stage

Pour se faire choisir par les entreprises, les étudiants participeront à une « course aux stages » le 21 février alors que des entreprises présenteront leurs offres d’emploi d’été sous forme de foire. Ils devront ainsi se présenter de façon professionnelle et mettre de l’avant leur personnalité et leurs compétences.

Les entreprises intéressées à accueillir un ou plusieurs stagiaires dans les secteurs de la vente, du service à la clientèle, du marketing, du commerce de détail et de la comptabilité peuvent encore manifester leur intérêt en écrivant à : luc.cardin@cegepmontpetit.ca. Fait à noter : les entreprises accueillant un étudiant recevront un crédit d’impôt de 30 % du salaire octroyé.

Des finissants en demande sur le marché de l’emploi

L’événement a lieu quelques jours après la journée Passerelle études-carrière du 7 février où 13 entreprises liées à l’administration ont fait part de leur besoin de main-d’œuvre aux finissants. Ce dernier événement a permis de mettre en lumière les perspectives d’emploi prometteuses qui s’offrent aux étudiants des programmes de Gestion de commerce et de Techniques de comptabilité et gestion, ainsi que ceux inscrits au DEC-BAC intégré en Sciences comptables et au DEC-BAC en Marketing.

Les personnes intéressées par des études en administration, notamment par un cheminement d’Alternance travail-études, peuvent visiter le cegepmontpetit.ca pour en savoir plus sur les programmes offerts au cégep Édouard-Montpetit. Jusqu’au 1er mars, il est encore temps de soumettre une demande d’admission au cégep par l’entremise du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (www.sram.qc.ca).

(Source : collège Édouard-Montpetit)