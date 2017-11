Le nouveau centre de services du parc des Îles-de-Boucherville récompensé pour son architecture

Le parc des Îles-de-Boucherville peut s’enorgueillir d’avoir été audacieux dans le choix du concept et de la réalisation de son nouveau centre de services et de découvertes récemment construit. L’organisme vient de recevoir le « American Architecture Prize », un prix international qui récompense l’excellence sur le plan de l’architecture et du design.

Cet honneur repose en grande partie sur les épaules de l’équipe du bureau d’architectes Smith Vigeant, de l’entrepreneur Les Constructions Bélanger et du personnel du parc qui a travaillé sur ce projet. Le centre de services et de découvertes se veut l’endroit où les visiteurs sont accueillis à leur arrivée au parc des Îles-de-Boucherville. Le bâtiment a été conçu en deux parties sur le plan volumétrique. Il comporte un espace public central qui conduit au bord de l’eau, devenant ainsi une plaque tournante vers les activités de découverte et la location d’équipements de plein air.

L’architecture respecte l’environnement des lieux. L’intérieur du bâtiment se démarque par sa luminosité naturelle. L’extérieur compte de nombreux éléments distinctifs.