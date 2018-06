Nouveau belvédère construit sur un brise-glace dans le parc de la Commune à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est heureux d’offrir à la population un nouvel espace sécuritaire pour observer le fleuve et les environs du parc de la Commune. Il s’agit d’un belvédère aménagé au-dessus d’un brise-glace de ciment. Sa structure métallique a été réalisée par l’entreprise locale Soudure Richer.

« Les familles pourront dorénavant utiliser l’escalier pour y monter, s’y détendre et profiter de la vue remarquable qu’offrent le patrimoine du Vieux-Varennes, le fleuve et l’île Sainte-Thérèse », affirme le maire Martin Damphousse qui félicite et remercie tous les gens qui ont contribué à la réalisation ce projet.