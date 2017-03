Nomination d’un nouveau gouverneur au Gala Reconnaissance de l’AGAB

Ex-président de l’Association des gens d’affaires de Boucherville, Me Benoit Prud’homme est désormais gouverneur au sein de cet organisme. L’AGAB a procédé à cette nomination lors du 20e Gala Reconnaissance Mérite Aimé-Racicot le 23 mars à l’Hôtel Mortagne. L’événement a attiré 200 personnes de la communauté d’affaires venues assister au dévoilement des lauréats de huit prix honorifiques dans autant de catégories. L’animatrice Isabelle Racicot en était le maître de cérémonie.

Le député fédéral de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou Duval a tenu à remettre un certificat honorifique à l’actuel président de l’AGAB, François L’Espinay, à l’occasion du 20e anniversaire de cette soirée gala. Au nom de la députée provinciale de Montarville, Nathalie Roy, l’attaché politique Jean-Bernard Émond a aussi offert à son tour un certificat officiel de l’Assemblée nationale.

Entre les segments de remise des Prix Mérite Aimé-Racicot, l’assistance s’est fait bercer de musique avec la prestation d’un duo de pianistes composé de Brigitte Leclerc et Marie-Christine Milette.

Cette année, le jury responsable de déterminer les lauréats regroupait Isabelle Bonneau, Fanny Noël, Sylvain Dufresne et Me Jean-Pierre Deguire.

Liste des lauréats

Entrepreneuriat jeunesse : Clinique Auditio

Micro-entreprise : Conception Leblanc

Commerce de détail : Boulangerie Les Enfarinés

Persévérance scolaire : Caisse Desjardins de Boucherville

Nouvelle entreprise :Saint-Laurent café boutique (remise d’une bourse de 2000 $)

Organisme à but non lucratif : Club soccer Boucherville

Hôtellerie et restauration : Yuzu Sushi

Entreprise de service : Hôpital vétérinaire des Seigneuries