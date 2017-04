Nomination d’un nouveau directeur du service des finances et trésorier à la Ville de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle a embauché hier un nouveau directeur du Service des finances et trésorier pour remplacer l’actuelle titulaire du poste qui quitte ses fonctions pour la retraite.

À compter du 1er mai, M. Patrick Quirion succédera ainsi à Mme Sylvie Forest qui prend sa retraite après plus de 30 ans de services.

M. Quirion est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de HEC Montréal. Il occupe les fonctions de trésorier et directeur des finances à la Ville de Brossard depuis 2009.

« Nous sommes heureux et fiers d’accueillir M. Quirion dans notre équipe. Sa vaste expérience ainsi que ses nombreuses qualifications assureront la continuité de notre saine gestion financière. J’en profite également pour remercier Mme Forest qui a grandement contribué à l’amélioration continue de la situation financière de la Ville au cours des trois dernières décennies », mentionne le directeur général de la Ville de Sainte-Julie, M. Pierre Bernardin.

