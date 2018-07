Nomination de François Arteau-Gauthier à la Cour du Québec

La ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, a annoncé la semaine dernière la nomination de M. François Arteau-Gauthier comme juge de la Cour du Québec. Celui-ci exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Longueuil.

M. Arteau-Gauthier a débuté sa carrière au Centre jeunesse de la Montérégie en 2006. Il agissait depuis 2017 à titre de coordonnateur des services juridiques du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est depuis 2017. Détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, il a été admis au Barreau en 2006.

Au cours de sa jeune carrière, M. Arteau-Gauthier a fait preuve de leadership et d’engagement envers la cause des jeunes en difficulté. Président du comité jeunesse du Barreau de Longueuil et coauteur de la Loi sur la protection de la jeunesse annotée depuis 2015, il a été récipiendaire du prix d’excellence de l’Association des Jeunes Barreaux de Région 2016.

Rappelons que le contentieux du CISSS de la Montérégie-Est a vu plusieurs membres de son équipe nommés à la Cour du Québec. Comme quoi, l’établissement est une pépinière de talents dont la qualité et la compétence sont reconnues dans le milieu.

Le CISSS de la Montérégie-Est est très fier de la nomination de M. Arteau-Gauthier.

(Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est)