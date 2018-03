Le Noir et Or De Mortagne représentera la Montérégie au Championnat provincial

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe de basketball féminine Benjamin (Sec. 1 et 2) du programme Sport-Études de l’École Secondaire de Mortagne prolongera sa saison de rêve en participant au Championnat Provincial. Après avoir dominé en saison régulière avec une fiche de 9 victoires et 1 défaite en prolongation, les 10 filles du Noir et Or ont poursuivi sur leur lancée en séries éliminatoires en disposant successivement des équipes du Collège St-Paul de Varennes, du Collège Notre-Dame-De-Lourdes (Longueuil) et, finalement, de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme (Saint-Hyacinthe). Après une demi-finale chaudement disputée durant laquelle Frédérike Hamel s’est particulièrement illustrée avec une récolte de 19 points, De Mortagne avait rendez-vous en finale pour un choc au sommet avec la seule équipe à les avoir vaincu lors de la saison régulière. Le match pour la médaille d’or a donné lieu à un affrontement épique entre ces 2 rivales de la Rive-Sud. Le Noir et Or a amorcé le match sur les chapeaux de roues, se forgeant une avance de 14-0 après seulement 4 minutes de jeu. Saint-Hyacinthe s’est rapidement ressaisie et est revenue dans le match, créant l’égalité. S’en est suivie une longue bataille de tranchées durant laquelle les filles se sont échangées coup sur coup jusqu’au dernier sifflet signalant la fin du temps règlementaire et le tableau indiquant une impasse de 37-37. L’or allait se jouer dans les 3 minutes de prolongation et c’est l’équipe de De Mortagne qui a eu le dernier mot, allant chercher sa médaille d’or durement acquise par un score de 42-39 devant une foule survoltée. Avec cette médaille, vient aussi l’honneur de représenter la région au Championnat provincial. Saint-Hyacinthe se mérite l’argent et le bronze est allé à l’École Fernand-Lefebvre de Sorel-Tracy. Le Noir et Or évolue dans la division D2 de la Ligue Montérégie du RSEQ, soit le plus haut niveau dans le Benjamin scolaire. En plus de la Ligue scolaire, l’équipe compétitionne aussi dans La Ligue Élite Benjamine du Québec où elle se mesure aux meilleures équipes civiles et scolaires de la province. Les filles sont menées par André Richard, entraîneur chevronné nommé entraîneur de l’année en 2016 après avoir mené sa dernière équipe jusqu’en finale provinciale. Monsieur Richard est assisté de Michel Daoust, président de Basketball Boucherville. D’ailleurs, sept des dix joueuses du Noir et Or ont été formées au sein de l’organisation de Basketball Boucherville. Les championnats provinciaux se tiendront à Trois-Rivières du 13 au 15 avril prochain.