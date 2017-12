Le Noël d’antan s’active en dépit du froid dans le Vieux-Boucherville

Encore une fois cette année, le Noël d’antan a remis la tradition au goût du jour en faisant connaître à la jeune génération des plaisirs communs d’autrefois. La principale différence de l’édition 2017 : la fête s’est prolongée sur trois jours. Pour être plus précis, les organisateurs avaient planifié deux soirées animées, les vendredi et samedi 8 et 9 décembre, avant le programme principal du dimanche après-midi suivant.

Le premier soir a attiré un certain nombre de familles à la salle paroissiale Sainte-Famille où parents et enfants avaient l’occasion de se divertir avec des jeux de société. Une firme spécialisée en animation a mis à la disposition des participants une foule de jeux sur les tables. Des membres de cette équipe étaient disponibles pour expliquer les règles de fonctionnement de ces passe-temps. En complément, il était possible de suivre trois conteurs dans les rues avoisinantes pour se plonger dans des histoires de légendes.

Samedi, toujours à la même salle paroissiale, le public était invité à une soirée canadienne. Une troupe de danseurs seniors a diverti l’assistance avec des danses carrés, rigodons et autres chorégraphies populaires dans «le bon vieux temps». Beaucoup de personnes âgées étaient présentes à cette soirée où la musique à saveur folklorique était mise de l’avant.

Le rendez-vous habituel du Noël d’antan à la Place de l’église a attiré des gens de toutes les générations dimanche après-midi. Le froid était saisissant sur le site. Cet irritant n’a pas empêché les jeunes de s’amuser et de se divertir avec les habituels défis et épreuves au programme et les jeux d’adresse. Une troupe de danse folklorique a présenté des numéros sur le parvis de l’église Sainte-Famille pour le grand plaisir des spectateurs. Les gens ont également eu la possibilité de se promener en carriole dans les rues du Vieux-Boucherville. Les plus petits ont eu l’occasion de faire des tours à dos de poney.